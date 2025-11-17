Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin sẽ tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố.

Bộ Nội vụ lên tiếng về thông tin tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh, thành phố (Ảnh minh hoạ)

Phản hồi về việc này, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), khẳng định đây là thông tin không chính xác. Theo ông Tuấn, hiện nay Đảng, Quốc hội, Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cũng như cấp xã.

Theo ông Phan Trung Tuấn, việc sắp xếp đơn vị hành chính thời gian qua đã được triển khai với nhiều kết quả tích cực, hướng đến sự ổn định lâu dài của hệ thống đơn vị hành chính.

Ông cũng nhấn mạnh chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã thực hiện thời gian qua đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi triển khai thực hiện.

Trước đó, vào ngày 12-6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, giảm số tỉnh, thành phố từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố.

11 tỉnh, thành phố giữ nguyên hiện trạng gồm: Hà Nội, TP Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; Cao Bằng.

23 tỉnh, thành phố mới được hình thành sau sáp nhập, sắp xếp, gồm: Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, thành phố. Sau khi sắp xếp cả nước có 3.321 đơn vị hành chính cấp xã (gồm xã, phường và đặc khu).

Bên cạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 1-7, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (chỉ gồm cấp tỉnh và cấp xã) đã chính thức hoạt động ở tất cả các tỉnh, thành phố.

Theo Bộ Nội vụ, việc sắp xếp đơn vị hành chính vừa qua mang tính toàn diện, đồng bộ, triệt để và đột phá. Chính phủ không chỉ tái cấu trúc không gian tổ chức lãnh thổ mà còn cả thể chế, văn hóa, kinh tế nhằm phát triển bền vững.

Việc sắp xếp được cân nhắc kỹ lưỡng, đa chiều từ diện tích tự nhiên, quy mô dân số đến yếu tố lịch sử, văn hóa, dân tộc, tín ngưỡng, tầm nhìn phát triển và tâm lý xã hội. Việc sáp nhập không đơn thuần theo yếu tố liền kề mà dựa vào hình thái lãnh thổ, đặc biệt là hướng ra biển lớn để hình thành các trung tâm kinh tế lớn.

Mục tiêu của sắp xếp là khai thác tối đa lợi thế kinh tế biển, tăng cường liên kết vùng, nhất là giữa duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời hình thành các cực tăng trưởng mang tầm quốc gia, khu vực và quốc tế.