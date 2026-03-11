Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về vụ nổ nhà máy Phốt pho vàng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về vụ nổ nhà máy Phốt pho vàng

Thùy Linh

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với địa phương để giám sát và đưa nhà máy Phốt pho vàng ở Lào Cai vào kế hoạch kiểm tra.

Tại cuộc Họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 11-3, bà Nguyễn Thị Thiên Phương, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết trong thời gian vừa qua, đã xảy ra sự cố trong quá trình sản xuất phốt pho tại Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam. Cụ thể, sự cố là hiện tượng nổ vỏ kép vùng tinh chế trong quá trình sản xuất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về vụ nổ nhà máy Phốt pho vàng - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thiên Phương, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Ngay sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các cơ quan liên quan nhanh chóng tiếp cận hiện trường để kiểm tra.

UBND tỉnh Lào Cai cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đồng thời triển khai khẩn trương các hoạt động nhằm khắc phục sự cố, cũng như bảo đảm an toàn môi trường cho sản xuất và khu vực xung quanh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai cũng đã chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá hiện trạng, làm việc với công ty để hướng dẫn xử lý sau khi xảy ra sự cố môi trường. Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường của Sở đã tiến hành lấy mẫu không khí xung quanh khu vực xảy ra sự cố.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai, kết quả quan trắc cho thấy đa phần các chỉ tiêu chất lượng không khí hiện đã nằm trong quy chuẩn cho phép, chỉ còn một số thông số bụi tổng thể vượt ngưỡng.

Đến nay, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai cho thấy công tác xử lý sau sự cố về cơ bản đã hoàn thành. Khu vực xảy ra sự cố hiện không còn hiện tượng phát tán như trước. Doanh nghiệp cũng đã tiếp tục triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường và kiểm tra, đánh giá hậu quả sau sự cố.

Bà Nguyễn Thị Thiên Phương, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, cho biết trong thời gian tới, cơ quan môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương để giám sát, theo dõi kịp thời, nắm bắt tình hình và đưa cơ sở vào kế hoạch kiểm tra tiếp theo.

Trước đó, khoảng 12 giờ 22 ngày 23-2, tại khu vực cổng số 2 của lò sản xuất phốt pho trong Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam xảy ra sự cố nổ vỏ kép bồn tinh chế. Nước trong bồn cạn gây cháy phốt pho, sau sự cố, phốt pho tràn xuống bồn an toàn dưới gầm bồn tinh chế.

Vụ nổ khiến một phần mái tôn của nhà xưởng thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một tử thi trên mái tôn của nhà xưởng thành phẩm.

Tin liên quan

Hoả tốc mời chuyên gia nước ngoài giám định mức độ ô nhiễm sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông

Hoả tốc mời chuyên gia nước ngoài giám định mức độ ô nhiễm sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông

(NLĐO)- UBND TP Hà Nội đã đề nghị mời chuyên gia trong nước và nước ngoài giúp Công an TP Hà Nội giám định mức độ ô nhiễm sau vụ cháy Công ty Rạng Đông.

2 Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo đẩy nhanh điều tra vụ cháy nhà máy Rạng Đông

(NLĐO)- Hai phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo đẩy nhanh công tác điều tra vụ cháy công ty Rạng Đông, xác định nguyên nhân gây cháy nổ, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nổ lớn tại Công ty Phốt pho vàng Việt Nam, một người tử vong

(NLĐO) - Sau tiếng nổ lớn, lửa kèm theo khói bốc lên cao cả trăm mét tại Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam.

vụ nổ Lào Cai Bộ Nông nghiệp và Môi trường Công ty Phốt pho vàng Việt Nam vụ nổ ở công ty phốt pho vàng Lào cai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo