Bỏ phố về quê, kiếm tiền tỉ mỗi năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Bỏ phố về quê, kiếm tiền tỉ mỗi năm

Bài và ảnh: Anh Tú

Từ bỏ công việc tại TP HCM với mức lương ổn định, chàng kỹ sư xây dựng trở về quê nhà Gia Lai lập nghiệp với mô hình nuôi chim trĩ.

Sinh năm 1991, tốt nghiệp Trường Đại học Quy Nhơn chuyên ngành xây dựng, anh Tô Vũ Thành Tín (trú xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai) từng làm kỹ sư xây dựng tại TP HCM với mức lương 8 - 10 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, năm 2014, anh quyết định trở về quê lập nghiệp.

Lúc bấy giờ, chim trĩ vẫn là loài gia cầm khá mới ở Bình Định. Anh mạnh dạn vay 70 triệu đồng xây chuồng trại rộng 500 m², mua hơn 60 con chim trĩ sinh sản và 100 con non. Thế nhưng, chỉ sau 1 tháng mùa đông lạnh giá, gần như toàn bộ đàn chim trĩ non chết, dù anh đã thức trắng đêm để sưởi ấm và tản đàn.

Bỏ phố về quê, kiếm tiền tỉ mỗi năm - Ảnh 1.

Anh Tô Vũ Thành Tín với đàn chim quý của mình

Năm 2015, khi đàn chim trĩ đang đẻ, chúng lại chết hàng loạt vì ăn quá nhiều sỏi. Đỉnh điểm là cuối năm 2016, trận lũ lớn quét qua khiến cả đàn chim trĩ chết, hơn 3.000 trứng trong lò ấp bị ngập nước, hư hỏng hoàn toàn. "Có lúc tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần như vậy, vợ lại động viên: Thất bại là bài học, làm lại sẽ khác. Nhờ vậy, tôi có thêm sức mạnh để bắt đầu lại từ đầu" - anh Tín kể.

Không để những cú ngã liên tiếp quật ngã, anh kiên trì tìm tòi, học hỏi kỹ thuật nuôi. Anh cải tiến chuồng trại chống lạnh, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, chú trọng phòng bệnh. Đàn chim trĩ dần ổn định trở lại.

Từ chim trĩ thường, anh mở rộng sang chim trĩ 7 màu, chim công xanh Ấn Độ, công má vàng, công trắng và nhiều giống gà cảnh quý như gà vảy cá, gà Brahma, gà Onagadori Nhật Bản. Nhờ quy mô chuồng trại rộng, áp dụng kỹ thuật nuôi phù hợp, đàn chim phát triển tốt, nguồn tiêu thụ ổn định tại các nhà hàng, thương lái và siêu thị cả nước.

Trang trại của anh nằm trên một quả đồi thoai thoải, xung quanh là hàng rào lưới thép bao bọc. Giờ đây, ngay từ cổng bước vào, khách đã bị choáng ngợp bởi sắc màu rực rỡ của những chú chim trĩ 7 màu khoe bộ lông óng ánh xanh - đỏ - vàng dưới nắng; đàn công xanh xòe đuôi lấp lánh như quạt gấm; tiếng gà cảnh gáy vang khắp khuôn viên. Chuồng trại được chia thành từng ô, lát gạch sạch sẽ, bên trên lợp tôn cách nhiệt. Mỗi ô đều có máng nước, máng ăn và bãi đất trồng cỏ non để chim thoải mái kiếm ăn.

Hiện tại, trang trại của anh có hơn 2.500 con chim trĩ, chim công, gà cảnh quý cùng 400 tổ ong dú, lãi ròng gần 1 tỉ đồng/năm. Ngoài nuôi thương phẩm, anh còn bán giống chim, ong với giá rẻ hơn thị trường, hỗ trợ kỹ thuật cho bà con, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Đức, nhận định: "Mô hình của anh Tín cho hiệu quả kinh tế cao, bền vững, lại lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm cho người trẻ. Đây là hướng đi rất đáng nhân rộng".

Nhờ những đóng góp thiết thực, năm 2024, anh Tô Vũ Thành Tín trở thành một trong 3 nông dân trẻ nhất tỉnh Bình Định được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba vì mô hình sản xuất hiệu quả, giúp nhiều hộ thoát nghèo, tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Liên quan vụ một nông dân ở Nghệ An bị tuyên án 6 năm tù vì nhân giống, buôn bán 10 con gà lôi trắng, anh Tín cho rằng pháp luật không cấm tuyệt đối việc nhân nuôi nhưng người nuôi bắt buộc phải đăng ký với cơ quan chức năng, được cấp phép và chứng minh được nguồn gốc giống hợp pháp.

"Vừa rồi tôi nhập một số đôi gà lôi trắng từ cơ sở giống để nuôi thử nghiệm. Trước đây, giống này thuộc nhóm IB, hồ sơ phải gửi ra Trung ương. Nay đã chuyển sang nhóm IIB, tôi đang làm thủ tục gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai để đăng ký" - anh nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo