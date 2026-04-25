Sức khỏe

Bỏ qua dấu hiệu tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị u thận

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Bác sĩ cho hay tiểu máu có thể là dấu hiệu viêm nhiễm, sỏi tiết niệu, ung thư thận, ung thư bàng quang…

Ông T.V.B (49 tuổi, TPHCM) vừa được phát hiện u thận trong một lần khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện An Bình, TPHCM dù trước đó chỉ có biểu hiện tiểu ra máu thoáng qua và không gây khó chịu rõ rệt.

Theo ThS.BS Trần Quốc Phong, trưởng Đơn vị Tiết niệu Bệnh viện An Bình, bệnh nhân trước đó thỉnh thoảng nhận thấy nước tiểu có màu đỏ nhạt nhưng do không đau, không sốt nên nghĩ rằng đó chỉ là tình trạng tạm thời do nóng trong người hoặc thay đổi chế độ ăn uống. May mắn là trong một lần khám tổng quát định kỳ, siêu âm bụng tổng quát tại bệnh viện đã phát hiện bất thường tại thận, từ đó chỉ định chụp cắt lớp vi tính để đánh giá rõ hơn. Kết quả cho thấy một khối u khu trú tại cực dưới thận, chưa xâm lấn ra ngoài, chưa ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận.

Tiểu ra máu, bỏ qua, người đàn ông phát hiện u thận - Ảnh 1.

Ê-kip phẫu thuật cắt u thận cho bệnh nhân

Với những trường hợp như vậy, phẫu thuật bảo tồn thận là phương pháp điều trị được ưu tiên. Thay vì cắt bỏ toàn bộ thận, BS chỉ lấy đi phần khối u và giữ lại phần thận lành. Điều này đặc biệt quan trọng, bởi chức năng thận có vai trò thiết yếu trong việc lọc máu, điều hòa điện giải và duy trì cân bằng nội mô. Bảo tồn được thận đồng nghĩa với việc giảm nguy cơ suy thận về sau, đặc biệt khi người bệnh bước vào tuổi trung niên và có thể đối mặt với các bệnh lý mạn tính khác.

Một thực trạng đáng lo ngại hiện nay là nhiều người dân vẫn còn chủ quan với các triệu chứng như tiểu máu. Không ít trường hợp cho rằng nước tiểu có màu đỏ là do nóng trong do ăn uống hoặc do lao động nặng, từ đó tự ý mua thuốc về uống mà không đi khám. Điều này vô tình làm chậm trễ thời điểm chẩn đoán, khiến bệnh tiến triển âm thầm.


Cắt bỏ khối u thận nặng tới 2,8 kg

Cắt bỏ khối u thận nặng tới 2,8 kg

(NLĐO) - Bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đái ra máu kéo dài, đau vùng thắt lưng, kết quả thăm khám phát hiện u thận với kích thước lớn

Lấy được loại u thận 3,5 kg thường gặp ở phái nữ

(NLĐO)-Bệnh viện Nhân Dân 115 TP HCM lần đầu tiên phẫu thuật thành công 1 trường hợp u thận bằng cách làm thuyên tắc mạch thận trước cắt u.

Soi 3 chiều, cắt được u thận khổng lồ

(NLĐO)- Bệnh viện (BV) Đại học Y Dược TP HCM vừa phẫu thuật thành công một trường hợp bị u thận khổng lồ 5 cm bằng kỹ thuật nội soi 3D.

