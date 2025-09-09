HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng

Minh Chiến

(NLĐO) - Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Theo phương án được Bộ Tài chính xây dựng, cơ quan này đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 11 triệu đồng mỗi tháng lên 15,5 triệu và người phụ thuộc từ 4,4 triệu lên 6,2 triệu đồng (tăng khoảng 40,9%).

giảm trừ gia cảnh - Ảnh 1.

Chính thức đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng

Theo quy định hiện hành, mức giảm trừ gia cảnh là 11 triệu đồng và mỗi người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng, áp dụng từ tháng 7-2020.

Với phương án đề xuất nêu trên, theo Bộ Tài chính, người có thu nhập tiền lương, tiền công 15 triệu đồng mỗi tháng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân sau khi trừ các khoản bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp. Còn nếu thu nhập 20 triệu đồng, khoản thuế phải nộp khoảng 120.000 đồng/tháng sau khi trừ chi phí bảo hiểm.

Trường hợp có một người phụ thuộc, cá nhân thu nhập 25 triệu đồng sẽ nộp thuế 33.750 đồng; còn thu nhập 35 triệu mức đóng là 265.000 đồng.

Trường hợp có các khoản phụ cấp, trợ cấp, tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ trước khi tính thuế thì số thuế phải nộp thấp hơn, hoặc không.

Cơ quan soạn thảo nêu rõ: Khi áp dụng mức giảm trừ dự kiến này, hầu hết người nộp thuế ở bậc 1 sẽ chuyển sang không phải nộp thuế (chiếm 95% số người nộp bậc 1 hiện hành). Cùng với đó, một phần cá nhân thuộc bậc 2 chuyển sang bậc 1 hoặc không phải đóng thuế. Tương tự, những người ở các bậc thuế còn lại đều được giảm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Dự kiến, số thu ngân sách từ thuế thu nhập cá nhân còn khoảng 84.477 tỉ đồng, giảm 21.000 tỉ mỗi năm so với hiện hành. Số người còn phải nộp thuế là 2,21 triệu người, giảm 2,18 triệu người do chuyển từ bậc 1 sang diện không chịu thuế.

Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế theo các phương án nêu trên sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp, thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với thời điểm năm 2020.

Số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi người nộp thuế, trong đó tỉ lệ giảm số thuế phải nộp của nhóm người nộp thuế ở bậc thuế thấp sẽ nhiều hơn so với những người nộp thuế ở bậc thuế cao.

Sớm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

Sớm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

Nếu một thành viên trong gia đình không may đổ bệnh, mọi kế hoạch tài chính đều có thể bị ảnh hưởng

Bộ Tài chính "tiết lộ" tiến độ điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh

(NLĐO)- Tại buổi họp báo thường kỳ quý II/2025 chiều 2-7, Bộ Tài chính đã trả lời báo chí liên quan đến đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.

Thông tin mới về việc xem xét nâng mức giảm trừ gia cảnh

(NLĐO)- Trường hợp Chính phủ trình điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, UBTVQH sẽ xem xét để ban hành nghị quyết theo thẩm quyền.

