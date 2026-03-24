Thể thao

Bộ Thanh niên - Thể thao Malaysia thất vọng khi tuyển quốc gia có hạng thấp nhất trong 20 năm

Quốc An

(NLĐO) - Tuyển Malaysia đã tụt 14 bậc xuống thứ hạng thấp nhất trong 20 năm qua trên bảng xếp hạng bóng đá nam thế giới.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Tiến sĩ Taufiq Johari đã kêu gọi LĐBĐ Malaysia (FAM) thực hiện các biện pháp phù hợp và tiến hành cải tổ sau khi đội tuyển quốc gia tụt xuống thứ hạng thấp nhất trong lịch sử của BXH FIFA trong 20 năm. Trong lần cập nhật mới nhất, tuyển Malaysia đã tụt 14 bậc xuống vị trí 135 thế giới, mức thấp nhất kể từ năm 2006.

Ông Taufiq đã bày tỏ sự thất vọng chung của người dân Malaysia trước việc tụt hạng cùng hàng loạt lùm xùm của đội tuyển thời gian qua, đặc biệt là trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá.

Vị bộ trưởng này nhấn mạnh đây là bài học lớn, yêu cầu các bên liên quan nhanh chóng có giải pháp khắc phục, đồng thời đẩy mạnh công cuộc phát triển bóng đá quốc gia để tránh lặp lại sai lầm.

Ông khẳng định bóng đá Malaysia, nhất là ở cấp độ trẻ thì phải tiếp tục được đầu tư, đồng thời kêu gọi người dân giữ vững niềm tin và tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển. ""Công tác phát triển bóng đá, đặc biệt ở cấp độ cơ sở, phải được tiếp tục và tôi kêu gọi toàn thể người dân Malaysia hãy tiếp tục ủng hộ môn thể thao này" - ông Taufiq bày tỏ.

Cuối cùng, vị bộ trưởng này kêu gọi tạo điều kiện để FAM, cùng sự hỗ trợ từ AFC, tiến hành cải tổ toàn diện, bao gồm việc tổ chức đại hội và bầu ra ban lãnh đạo mới.

Cụ thể, tuyển Malaysia đã rơi 14 bậc xuống vị trí 135 thế giới, mức thấp nhất kể từ năm 2006, khi LĐBĐ châu Á (AFC) hủy kết quả các chiến thắng trước Nepal (2-0) và Việt Nam (4-0) tại vòng loại Asian Cup 2027 do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, đồng thời họ bị xử thua 0-3 cả 2 trận này.

Trước đó, FIFA cũng hủy ba trận quốc tế và xử thua Malaysia với tỉ số 0-3 sau khi đội tuyển bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả để nhập tịch bảy cầu thủ sinh ra ở nước ngoài.

Các trận đấu bị ảnh hưởng gồm trận hòa 1-1 với Cape Verde, chiến thắng 2-1 trước Singapore và thắng lợi 1-0 trước Palestine. Quyết định này khiến Malaysia rơi từ vị trí 116 xuống 121 trên bảng xếp hạng thế giới vào thời điểm đó.


Báo chí Đông Nam Á: "Giấc mơ của Malaysia đã tan vỡ"

(NLĐO) - Nhiều tờ báo trong khu vực đã lên tiếng đồng tình với phán quyết của AFC khi xử thua đội tuyển Malaysia 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trận Việt Nam - Malaysia sau án phạt của AFC với FAM: Vẫn có ý nghĩa quan trọng

(NLĐO) - Malaysia bị LĐBĐ châu Á (AFC) xử thua 0-3 ở hai lượt trận vòng loại Asian Cup 2027 vì sử dụng cầu thủ sai quy định, tuyển Việt Nam giành suất dự VCK

NHM Malaysia: "Hãy cho Việt Nam mất mặt trên sân nhà... tẩy chay FAM nếu yêu bóng đá Malaysia"

(NLĐO) - Sau phán quyết của AFC, NHM Malaysia có nhiều phản ứng bức xúc, tiêu cực nhưng cũng có vài lời động viên và mặt tích cực khi yêu cầu đánh bại Việt Nam.

