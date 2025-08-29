HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Bộ tranh ghép gốm độc đáo về các nhân vật nổi tiếng

Thanh Thảo

(NLĐO) - Bộ tranh ghép gốm về các nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được Mai Văn Nhơn trưng bày tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Nhận lời mời của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, họa sĩ Mai Văn Nhơn đến từ Đồng Nai tham gia trưng bày bộ tranh ghép gốm giới thiệu về các nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước diễn ra ngày 28-8.

Các tác phẩm của họa sĩ Mai Văn Nhơn khắc họa chân dung của Thiền sư Thích Nhất Hạnh; cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhà thơ Bùi Giáng, nghệ sĩ sân khấu Thanh Nga, nghệ sĩ cải lương Phùng Há...

Bộ tranh ghép gốm độc đáo về các nhân vật nổi tiếng- Ảnh 1.

Bộ tranh ghép gốm độc đáo về các nhân vật nổi tiếng- Ảnh 2.

Bộ tranh ghép gốm của họa sĩ Mai Văn Nhơn tại triển lãm

Chia sẻ về niềm vinh dự này, họa sĩ Mai Văn Nhơn cho biết cá nhân ông vô cùng hạnh phúc và hãnh diện khi có cơ hội giới thiệu bộ tranh ghép gốm chân dung văn hóa tại sự kiện trọng đại chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Đây không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là trách nhiệm và cơ hội quý giá để đưa gốm Đồng Nai – một di sản văn hóa đặc sắc, hiện diện thông qua tranh ghép gốm trong đời sống nghệ thuật đương đại.

"Giữa không gian "anh tài hội ngộ", tôi đã gặp gỡ những họa sĩ danh tiếng nhất, và tôi hy vọng những bức tranh của mình sẽ góp một tiếng nói nhỏ bé nhưng chân thành, hòa cùng niềm vui chung của dân tộc, khẳng định sức sống và giá trị của gốm trong các sáng tác mỹ thuật Việt Nam"- ông nói.

Bộ tranh ghép gốm độc đáo về các nhân vật nổi tiếng- Ảnh 3.

Tác giả bên đứa con tinh thần của mình

Trước đó, các tác phẩm của Mai Văn Nhơn được trưng bày tại nhiều triển lãm, bao gồm triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Việt Nam năm 2017 và triển lãm nhóm với các nghệ sĩ Việt Nam - Pháp tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM năm 2018.

Tranh của ông được Hội Mỹ thuật Viêt Nam chọn triển lãm thường xuyên tại các Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ từ năm 1998 đến nay.

Năm 2010, ông tham gia thực hiện đoạn tranh gốm mosaic dài 50 m thuộc Con đường gốm sứ ven Sông Hồng (công trình được tổ chức Guinness thế giới công nhận là bức tranh gốm dài nhất thế giới).

Năm 2017, ông được Chính phủ Việt Nam tin tưởng lựa chọn thực hiện bộ tranh gốm mosaic 21 chân dung các nguyên thủ APEC làm quà tặng quốc gia. Bộ tranh này đã được trao trực tiếp cho các nguyên thủ quốc gia thời điểm đó như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah…

Tác phẩm của họa sĩ Mai Văn Nhơn hiện được trưng bày tại Quốc hội Việt Nam, tại một số tư gia, dinh thự, nhà thờ, thư viện trong và ngoài nước. Một số tác phẩm cũng được đưa vào giảng dạy trong sách giáo khoa Việt Nam ở cấp THCS và THPT.

Hoạ sĩ Mai Văn Nhơn, SN 1960 tại Đồng Nai, là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai, ông chuyên về sơn dầu và tranh ghép gốm.

Bộ tranh ghép gốm độc đáo về các nhân vật nổi tiếng- Ảnh 4.


Ông được xem là người tiên phong và sáng tạo, sử dụng nguyên liệu gốm màu địa phương để tạo nên những bức tranh mosaic đương đại, mang hơi thở Á Đông pha lẫn ảnh hưởng của biểu tượng và ấn tượng, được sự công nhận của đông đảo công chúng.

Đài Truyền hình quốc gia Việt Nam VTV đã thực hiện bộ phim tài liệu công phu, phát trên nhiều kênh, bằng nhiều thứ tiếng, về các dòng gốm Việt Nam, trong đó có nhận xét về các tác phẩm tranh ghép gốm của họa sĩ Mai Văn Nhơn: "Từ gốm, nghệ thuật mosaic đã bắc một nhịp cầu hữu nghị từ trái tim người dân Việt Nam đến với bạn bè năm châu, và người làm được điều đó bằng chất liệu gốm Đồng Nai là họa sĩ Mai Văn Nhơn. Gốm Việt hiện đại đã bước ra thế giới và ở một vị trí xứng đáng".


