Bố trí 4 phòng thi đặc biệt tại kỳ thi vào lớp 10

Sáng 3-6, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 chính thức diễn ra trên địa bàn TP Hải Phòng. Kỳ thi kéo dài trong 2 ngày 3 và ngày 4-6. Đây cũng là năm đầu tiên tổ chức thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với cấu trúc đề thi và hình thức thi có nhiều đổi mới.

Gần 26.000 thí sinh thành phố Cảng bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, năm học 2025-2026

Năm nay, thành phố Cảng có 33.052 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi, giảm 905 em so với năm học trước. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập (không chuyên) là 25.977; trong đó chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các Trường THPT công lập là 21.184 học sinh.

Để tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã thành lập 43 Hội đồng coi thi cho khối không chuyên, với tổng cộng 1.102 phòng thi tại các Trường THPT trên địa bàn.

Công tác chuẩn bị cho Kỳ thi được triển khai đồng bộ, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến các phương án đảm bảo an ninh, phòng chống dịch bệnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, Y tế, Điện lực, Thành Đoàn và các Sở, ngành liên quan nhằm huy động sức mạnh tổng hợp bảo vệ Kỳ thi an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cũng phối hợp các tổ chức xã hội, đoàn thể hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ, bảo đảm không để thí sinh nào phải bỏ thi vì lý do kinh tế. Cùng với đó, các khâu in sao đề, vận chuyển, coi thi, chấm thi đều được chuẩn bị chu đáo. Tại các Hội đồng thi đều trang bị đầy đủ thiết bị phòng dịch, đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ.

Trong sáng 3-6, các thí sinh thi môn đầu tiên là Ngữ văn trong thời gian 120 phút

Đặc biệt, năm nay Hải Phòng có 3 Hội đồng coi thi bố trí 4 phòng thi đặc biệt tại các Trường: THPT Hồng Bàng, THPT Trần Nguyên Hãn và THPT Bạch Đằng dành cho các thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe như gãy tay, chấn thương sọ não, viêm tủy… Các trường hợp này đều có đơn đề nghị từ gia đình và được xem xét tạo điều kiện dự thi theo đúng quy định.

Tại Hội đồng coi thi THPT Thái Phiên và THPT Cộng Hiền, mỗi điểm có một thí sinh sử dụng máy trợ thính; các thiết bị hỗ trợ này đã được kiểm tra, niêm phong theo quy định, đảm bảo tính công bằng cho các thí sinh.

Trong sáng 3-6, các thí sinh thi môn đầu tiên là Ngữ văn trong thời gian 120 phút; chiều thi Ngoại ngữ thời gian 60 phút; sáng 4-6, thí sinh thi môn Toán thời gian 90 phút.