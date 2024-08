Bỏ trốn khỏi Bệnh viện tâm thần để vận chuyển ma túy

Ngày 17-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, liên tỉnh về Hải Phòng đi các địa phương khác tiêu thụ do Nguyễn Trọng Bình (tức Bình "Năm", SN 1963, trú tại số 70C/199 Tô Hiệu, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), cầm đầu.



Nguyễn Trọng Bình cùng tang vật

Trước đó, tại ngõ 87 Cam Lộ, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, các mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP Hải Phòng đã bất ngờ ập đến bắt quả tang Nguyễn Trọng Bình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 990,31 gam Methamphetamine, 357.000 đồng, 2 điện thoại di động và một số tang vật liên quan.

Tiến hành kiểm tra chất ma túy trong nước tiểu của Nguyễn Trọng Bình, kết quả cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy Methamphetamine và MDMA.

Theo hồ sơ của công an địa phương, ngày 28-7-2018, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt quả tang Nguyễn Trọng Bình đi trên xe ôtô mang theo 14 bánh heroin. Đến ngày 2-8-2018, Nguyễn Trọng Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 19-3-2019, Viện Pháp y tâm thần Trung ương có Kết luận giám định pháp y tâm thần số 85/KLGĐ đối với bị can Nguyễn Trọng Bình, nêu: "Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định bị can Nguyễn Trọng Bình bị bệnh rối loạn loạn thần khởi phát muộn do sử dụng nhiều loại ma túy…"

Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP Hài Phòng, mặc dù đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhưng bị can này vẫn trực tiếp, thường xuyên điều hành hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Hải Phòng. Với vỏ bọc của kẻ "tâm thần", Bình đã đứng ra thực hiện trót lọt nhiều phi vụ mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, với số lượng lớn, thủ đoạn tinh vi…

Ngày 31-7-2024, khi đang điều trị chữa bệnh tâm thần bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I, Nguyễn Trọng Bình đã bỏ trốn khỏi bệnh viện để vận chuyển một số lượng ma túy lớn từ tỉnh ngoài về Hải Phòng tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt quả tang.