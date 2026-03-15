Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hai nước Việt - Trung tiến hành trao đổi chiến lược

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hai nước Việt - Trung tiến hành trao đổi chiến lược

Dương Ngọc

(NLĐO)- Trao đổi chiến lược thể hiện mức độ tin cậy chính trị, gắn kết chiến lược cao và hợp tác toàn diện, thực chất giữa hai nước.

Chiều 15-3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiến hành trao đổi chiến lược với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Cuộc trao đổi diễn ra nhân dịp hai nước tổ chức Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc từ ngày 15 đến ngày 17-3.

- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đón Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Vương Nghị thăm lại Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa của việc hai nước tổ chức Trao đổi chiến lược giữa hai Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng thời điểm Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo song phương và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc, thể hiện mức độ tin cậy chính trị, gắn kết chiến lược cao và hợp tác toàn diện, thực chất giữa hai nước.

Chúc mừng thành công của Kỳ họp thứ 4 Lưỡng hội khóa XIV và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc thời gian qua, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ Việt Nam tin tưởng và ủng hộ Trung Quốc phát triển mạnh mẽ và có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Bộ trưởng Vương Nghị bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam; chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; khẳng định Trung Quốc luôn ủng hộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm lãnh đạo đất nước Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, to lớn hơn; sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường tin cậy chiến lược, cùng nhau phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

- Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Thống nhất đánh giá về những bước tiến triển rất tích cực, toàn diện của quan hệ Việt - Trung thời gian qua, hai Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí cho rằng cơ quan ngoại giao hai nước cần bám sát nhận thức chung cấp cao, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai tốt việc làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng "6 hơn"; chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp; đồng hành cùng với các bộ, ngành, địa phương tạo nên những đột phá mới trong hợp tác thực chất, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai bên nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững, mở rộng nhập khẩu tối đa hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam; đẩy nhanh kết nối chiến lược; tăng cường đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong hợp tác công nghiệp, phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh năng lượng; tăng thêm số lượng học bổng cho Việt Nam, tập trung vào các ngành như khoa học cơ bản, công nghệ cao...

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị hai bên khuyến khích hơn nữa hợp tác thực chất giữa các địa phương, tăng cường hợp tác du lịch, phấn đấu gia tăng hơn nữa lượng khách du lịch đến mỗi nước; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác văn hóa giữa hai nước.

- Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao đổi chiến lược với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao; đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư.

Trung Quốc sẵn sàng khuyến khích các doanh nghiệp lớn có thực lực mở rộng đầu tư vào Việt Nam; sẽ cung cấp thêm các suất học bổng song phương và đa phương dành cho du học sinh Việt Nam; đẩy mạnh hơn nữa giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch.

Hai bên trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Một số hình ảnh về cuộc trao đổi chiến lược do Bộ Ngoại giao cung cấp:

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.


Tin liên quan

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

(NLĐO)- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Đặc Phái viên của Tổng Bí thư hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

(NLĐO)- Đặc Phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Trung Quốc Vương Nghị Lê Hoài Trung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo