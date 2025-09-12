Bộ trưởng Bộ Y tế Nga thăm Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga

Ngày 12-9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga, Hà Nội.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko (giữa) làm việc tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga. Ảnh: Tuấn Dũng

Ông Mikhail Murashko tham quan hệ thống cơ sở vật chất, công nghệ vi phẫu hiện đại và đánh giá cao năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ. Bộ trưởng nhấn mạnh, hợp tác y tế Việt - Nga được duy trì từ năm 1991, trong đó nhãn khoa là lĩnh vực trọng điểm.

Thành lập từ năm 2009, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Tổ hợp vi phẫu thuật Mắt Fyodorov chuyển giao kỹ thuật tiên tiến. Gần 20 năm qua, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga giữ vai trò tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào chẩn đoán và phẫu thuật nhãn khoa.

Bệnh viện triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong phẫu thuật và phục hồi chức năng mắt trẻ em. Ngoài ra, bệnh viện còn phối hợp đưa bệnh nhân sang Nga điều trị các ca phức tạp.

Đến nay, bệnh viện đã xác lập nhiều kỷ lục, trong đó có hơn 60.000 ca Smile & Smile Pro thành công, dẫn đầu Việt Nam và Đông Nam Á. Hiện hệ thống bệnh viện đã mở rộng thành 4 cơ sở tiêu chuẩn quốc tế trên toàn quốc.

Đại diện Bệnh viện Mắt Việt – Nga chia sẻ với Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko

Chuyến thăm của Bộ trưởng Y tế Nga được coi là dấu mốc quan trọng, khẳng định quan hệ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực y tế giữa hai quốc gia, đồng thời ghi nhận đóng góp của Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga trong hiện đại hóa y học Việt Nam.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Mikhail Murashko dự kiến làm việc với Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan bàn về hợp tác song phương trong các lĩnh vực cung cấp sản phẩm y tế; điều trị công dân Việt Nam tại các phòng khám ở Nga; đào tạo nhân lực y khoa và nghiên cứu khoa học chung.

Đoàn công tác cũng sẽ thăm Trường Đại học Y Hà Nội, một số bệnh viện và cơ sở y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nga thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác y tế song phương

Trước đó, tháng 5, Bộ Y tế hai nước đã ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y sinh học, tập trung vào trao đổi thông tin, đào tạo, trao đổi chuyên gia và tổ chức hội thảo khoa học.

Hai bên cũng đang xúc tiến kế hoạch xây dựng ngân hàng mô giác mạc tại Việt Nam, sáng kiến được nêu trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6-2024.

Ngoài ra, hợp tác y tế Việt - Nga được định hướng mở rộng sang các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế; và nghiên cứu dược phẩm phóng xạ phục vụ chẩn đoán, điều trị ung thư.