Sức khỏe

Bộ trưởng Đào Hồng Lan giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế

D.Thu

(NLĐO) - Bộ trưởng Đào Hồng Lan được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2025-2030, cùng 26 thành viên Ban Chấp hành khóa I.

Chiều 28-8, sau hai ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ I đã bế mạc, bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030.

img

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế. Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế khóa I gồm 26 thành viên, Ban Thường vụ có 9 người.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết thời gian qua, 30 tổ chức cơ sở đảng thuộc Bộ đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Hệ thống y tế trong nước ngày càng được củng cố, mở rộng từ trung ương đến địa phương, năng lực đội ngũ y bác sĩ được nâng cao, thiết bị và thuốc men hiện đại hơn.

"Năng lực y tế của chúng ta không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn góp phần vào sự phát triển y học thế giới" - bà Lan nói.

Dự và chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Lê Thành Long đánh giá ngành y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là trong ứng phó COVID-19.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Đảng ủy Bộ Y tế cần tiếp tục đổi mới tư duy, coi trọng y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe toàn dân, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nhân lực y tế chất lượng cao. "Sức khỏe là tài sản quý nhất của nhân dân và xã hội, trách nhiệm của ngành y tế là bảo vệ và nâng cao tài sản này"- Phó thủ tướng nói.

img

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ I. Ảnh: Trần Minh

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ Y tế đặt mục tiêu xây dựng hệ thống y tế công bằng, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, y tế dự phòng, đồng thời phát triển dịch vụ khám chữa bệnh hiện đại ngang tầm khu vực. Ngành cũng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao y đức của cán bộ y tế.

Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

