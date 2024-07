Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi thư khen Công an huyện Tây Giang

Ngày 4-7, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.



Trong thư nêu hồi 16 giờ 45 phút ngày 3-7, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông bị mắc kẹt giữa dòng sông A Vương (đoạn qua xã A Tiêng, huyện Tây Giang), nước lũ chảy rất mạnh, địa hình hiểm trở, với tinh thần chủ động và hy sinh quên mình, các đồng chí Công an huyện Tây Giang, Công an xã A Tiêng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, huy động phương tiện cứu hộ ngay.

Clip ghi lại cảnh lực lượng Công an huyện Tây Giang cứu giúp người dân

Trong đó, trung tá Nguyễn Ngọc Sỹ, Phó Đội trưởng Tham mưu, và Binh nhì A Lăng Phúc, Chiến sĩ nghĩa vụ, Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đã bất chấp hiểm nguy lao vào dòng nước lũ, kịp thời cứu hộ an toàn.

"Hành động trên thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sự dũng cảm, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng xả thân để thực hiện nhiệm vụ khi Nhân dân gặp nạn, thể hiện rõ tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an" – thư khen của Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu.

Công an huyện Tây Giang cứu người dân thoát khỏi dòng nước dữ

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng và tinh thần quyết tâm, sẵn sàng phục vụ nhân dân của Công an huyện Tây Giang, Công an xã A Tiêng và cá nhân 2 cán bộ Nguyễn Ngọc Sỹ, A Lăng Phúc.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam có các hình thức khen thưởng xứng đáng với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng phát huy tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

"Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an ninh, trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân" – Thượng tướng Lương Tam Quang gửi gắm.