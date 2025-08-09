HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói về thời hạn giải quyết chế độ theo Nghị định 178

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 178.

Ngày 9-8, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ cố gắng giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 178, Nghị định 67, trước ngày 31-8.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói về thời hạn giải quyết chế độ theo Nghị định 178- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Theo Bộ trưởng, đây là nhiệm vụ quan trọng, nhưng không phải vì thế mà để phát sinh tâm lý lo lắng, vì vẫn còn thời gian đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để đội ngũ hiện tại đáp ứng được yêu cầu công việc.

Đối với vấn đề tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho cấp có thẩm quyền để điều chỉnh nhân sự cho phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên, theo phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và các tiêu chí cần thiết khác.

Về định khung biên chế, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết sẽ giao tổng biên chế cho địa phương trên cơ sở quy mô dân số, diện tích tự nhiên, thẩm quyền, mức độ phân cấp, phân quyền cũng như xem xét chức năng, nhiệm vụ, quy mô kinh tế và các yếu tố đặc thù.

Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn cụ thể để điều tiết công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu. Nếu điều tiết rồi vẫn còn thiếu, đơn vị, địa phương sẽ được tuyển dụng thêm người theo Nghị định 170 và Nghị định 173.

"Trên thực tế, có xã phường có thể cần đến hàng trăm cán bộ, công chức, nhưng cũng có địa phương chỉ khoảng 30 cán bộ, công chức là đủ, như những xã giữ nguyên không sắp xếp hay đặc khu nhỏ"- Bộ trưởng cho hay.

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, hiện nay, cả hệ thống phải rà soát, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, chọn người đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Ngược lại, những người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, sức khỏe hạn chế, có thể tự nguyện nghỉ để nhường chỗ cho lớp trẻ, người có trình độ.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 ngày 7-8, Bộ trưởng cho biết trong số hơn 95.000 người đã có quyết định nghỉ theo Nghị định 178, có khoảng 75.000 người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí. Trong đó, mới chỉ khoảng 42.000 người đã được chi trả thực tế.

Bộ trưởng đề nghị các địa phương phải "làm nhanh, làm dứt điểm" việc giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 178. Về công tác chi trả chế độ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết các đơn vị, địa phương khi đã có quyết định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thì cần khẩn trương thực hiện việc thanh toán chế độ chính sách theo đúng quy định để bảo đảm khi đã có quyết định nghỉ thì phải chi trả ngay.

Nghị định 178 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, được ban hành ngày 31-12-2024. Sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 178.

