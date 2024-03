Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ



Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; cùng các lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm biểu dương, ghi nhận và chúc mừng thành tích các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đạt được thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, coi đây là kim chỉ nam, phương châm hành động của lực lượng Công an nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an Nghệ An

Công an Nghệ An chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, nhận diện, đánh giá toàn diện, tổng thể từ sớm, từ xa, từ cơ sở những vấn đề tiềm ẩn, nguy cơ gây mất an ninh trật tự để tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương chủ trương, giải pháp chiến lược về bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

Trong suốt chặng đường 76 năm qua, toàn lực lượng Công an Nghệ An với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, lập nên nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công an Nghệ An luôn đi đầu trong đấu tranh tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến chức vụ, tham nhũng.

Đại tướng Tô Lâm gắn huy hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của ngành

Năm 2023, Công an Nghệ An đăng ký, xây dựng 16 Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, 48 xã, phường, thị trấn, 42 cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; 2 đơn vị cấp huyện điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gấp nhiều lần chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An.