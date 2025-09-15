HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bộ trưởng Y tế Nga thăm Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Đoàn công tác Bộ Y tế Nga, dẫn đầu là Bộ trưởng Mikhail Murashko, thăm Việt Nam thúc đẩy hợp tác y tế.

Bộ trưởng Y tế Nga thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga, ông Mikhail Murashko. Ảnh: Sputnik

Theo Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Nga, ông Mikhail Murashko, có chuyến công tác tới Việt Nam từ ngày 12 đến 14-9. Trong thành phần đoàn đại biểu Nga có lãnh đạo của một số trung tâm nghiên cứu y tế quốc gia, lãnh đạo các công ty dược phẩm và thiết bị y tế, cùng đại diện Bộ Công Thương Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông có buổi gặp với Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan để thảo luận về các vấn đề hợp tác song phương giữa hai nước (bao gồm cung cấp sản phẩm y tế, điều trị công dân Việt Nam tại các phòng khám ở Nga, đào tạo tại các trường đại học y khoa, cũng như các nghiên cứu khoa học y tế chung).

Bộ trưởng cũng thăm Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Mắt Việt - Nga và một số cơ sở y tế khác, phát biểu trước các đại biểu tham dự Diễn đàn Y tế - Doanh nghiệp Việt - Nga.

Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu hành khách trên chuyến bay Vietnam Airlines

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, trên chuyến bay VN62 ngày 11-9 của hãng khởi hành từ Moscow (Nga) đi Hà Nội, một hành khách nam 55 tuổi, quốc tịch Nga đã gặp vấn đề về sức khỏe vào khoảng hai giờ sau khi cất cánh.

Bộ trưởng y tế Nga cấp cứu hành khách trên chuyến bay Vietnam Airlines từ Moscow - Ảnh 1.

Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu hành khách trên chuyến bay của Vietnam Airlines

Ngay khi phát hiện hành khách có biểu hiện bị choáng, thần sắc mệt mỏi, tổ tiếp viên đã nhanh chóng triển khai quy trình ứng phó khẩn cấp, tiến hành sơ cứu ban đầu như hỗ trợ di chuyển khách đến khu vực riêng, hướng dẫn nằm nghỉ ở tư thế phù hợp, đồng thời phát thanh tìm kiếm sự hỗ trợ y tế từ các hành khách khác.

Đáng chú ý, chuyến bay có sự hiện diện của 4 bác sĩ thuộc đoàn công tác cấp cao của Bộ Y tế Nga sang Việt Nam làm việc. 

Ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, các bác sĩ đã nhanh chóng tiếp cận và phối hợp chặt chẽ với đội ngũ tiếp viên của Vietnam Airlines thăm khám, hội chẩn và đưa ra các biện pháp can thiệp y tế kịp thời cho hành khách.

Sau khi nhận được chăm sóc y tế ban đầu, hành khách được Hãng chuyển lên phục vụ tại khoang Phổ thông đặc biệt để nghỉ ngơi trong điều kiện thuận lợi hơn. Trong suốt thời gian còn lại của chuyến bay, tổ bay và các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của hành khách. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, sức khỏe của hành khách đã ổn định.

Theo thông tin từ truyền thông quốc tế, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã trực tiếp cấp cứu cho một hành khách gặp tình trạng tăng huyết áp có nguy cơ dẫn đến đau tim trên chuyến bay từ Moscow đến Hà Nội. Ông đã tiến hành các bước cấp cứu và trấn an nạn nhân cho đến khi máy bay hạ cánh an toàn.

    Thông báo