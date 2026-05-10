Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định 999/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan; thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan; thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội; thủ tục gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội; thủ tục gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng; thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; thủ tục gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp… Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật; thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan; thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc...

Nhóm thủ tục hành chính bị bãi bỏ từ ngày 1-6-2026 đến hết ngày 1-3-2027 gồm: Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương; thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương; các thủ tục cấp giấy phép, sửa đổi, bổ sung hay gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Trung ương)…