Bộ Xây dựng đề xuất lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô lưu hành theo khu vực

Tham gia góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng QCVN khí thải ô tô lưu hành ở Việt Nam, Bộ Xây dựng đề nghị nghiên cứu bỏ quy định tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô có đăng ký biển số của Hà Nội và TP HCM hiện đang quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 4 dự thảo Quyết định.

Bộ Xây dựng đề nghị nghiên cứu bỏ quy định tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô có đăng ký biển số của Hà Nội và TP HCM. Ảnh minh họa

Đồng thời, bổ sung 1 điều theo hướng quy định mức khí thải theo vùng và có lộ trình áp dụng theo thời gian để các xe có tiêu chuẩn khí thải cao (phát thải thấp) lưu hành tại khu vực có mật độ dân cư cao như Hà Nội, TP HCM và dịch chuyển xe có tiêu chuẩn khí thải thấp (phát thải cao) về hoạt động tại khu vực có mật độ dân cư thấp. Từ đó có thể tránh được sự bất hợp lý khi xe có mức phát thải thấp (mức 4, mức 5) nếu không đạt mức khí thải theo quy định thì bị loại bỏ trong khi xe có mức phát thải cao (mức 1, mức 2) vẫn được lưu hành.

Sau khi rà soát, với đề xuất hiện nay tại dự thảo Quyết định, Bộ Xây dựng cho biết đến 1-1-2026 sẽ có một lượng xe nhất định sản xuất từ năm 2017 không được lưu hành trên toàn quốc do không đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải mức 3; một lượng xe sản xuất từ năm 2022 không được lưu hành trên toàn quốc do không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và đến 1-1-2028 một lượng xe sản xuất từ năm 2022 trở đi không được lưu hành trên toàn quốc do không đáp ứng được mức 5. Trong khi đó, các xe có năm sản xuất trước đó vẫn được lưu hành do được áp dụng mức khí thải thấp hơn (mức 1, mức 2).

Với các lý do trên, Bộ Xây dựng đề xuất lộ trình áp dụng mức khí thải ô tô lưu hành ở Việt Nam như sau:

Khu vực nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương: Từ ngày 1-1-2026 áp dụng mức 3; từ ngày 1-1-2028 áp dụng mức 4; từ ngày 1-1-2030 áp dụng mức 5.

Khu vực ngoại thành của các thành phố trực thuộc Trung ương: Từ ngày 1-1-2026 áp dụng mức 2; từ ngày 1-1-2028 áp dụng mức 3; từ ngày 1-1-2030 áp dụng mức 4.

Các khu vực còn lại áp dụng như sau: Áp dụng mức 1 đối với xe có năm sản xuất trước năm 1999; mức 2 đối với xe có năm sản xuất từ năm 1999 trở về sau kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Từ ngày 1-1-2028 áp dụng mức 2.

Về nội dung này, tại tờ trình tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bảo lưu quy định yêu cầu về khí thải đối với ô tô tham gia giao thông tại Hà Nội và TP HCM. Ngoài ra, chỉnh sửa và bổ sung quy định: Từ ngày 1-1-2030, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.

Tại văn bản kiến nghị, Bộ Xây dựng cũng đề xuất sửa đổi hiệu lực thi hành Quyết định từ ngày 1-1-2026. Lý do để các cơ quan quản lý có thời gian xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Mặt khác, người dân cũng có thời gian chuẩn bị sửa chữa, bảo dưỡng, chuyển đổi phương tiện cho phù hợp với lộ trình áp dụng mức khí thải ô tô lưu hành. Phía các cơ sở đăng kiểm có thời gian chuẩn bị trang thiết bị, nguồn nhân lực; cơ sở hạ tầng, tổ chức giao thông,...; tổ chức truyền thông và nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân trước khi áp dụng quy định này.

Bên cạnh đó, cần có thời gian để các cơ quan quản lý xây dựng các chính sách hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi phương tiện phù hợp với lộ trình khí thải của quyết định.

Về nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã tiếp thu và sửa thành Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ sau ngày ký tối thiểu 45 ngày theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Như vậy, ngày có hiệu lực cũng gần tương tự ngày góp ý của Bộ Xây dựng.