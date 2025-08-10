HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Bộ Xây dựng nói về chính sách mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ

Văn Duẩn

(NLĐO) - Bộ Xây dựng đang tổng hợp ý kiến của các địa phương, sau đó trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Giang (cũ) nay là tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ về nhà ở, chính sách thuê nhà ở công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động bị tác động do sáp nhập tỉnh, xã.

Bộ Xây dựng nói về chính sách mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ- Ảnh 1.

Nhà ở xã hội và nhà ở công vụ là vấn đề được cán bộ, công chức, viên chức quan tâm sau khi sáp nhập tỉnh. Ảnh: Văn Duẩn

Cụ thể, cử tri tỉnh Tuyên Quang đề nghị sau sáp nhập, Trung ương có chủ trương, chính sách để các tỉnh rà soát, sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc hiện có để hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động bị tác động do sáp nhập tỉnh, xã (do di chuyển đến tỉnh mới, xã mới làm việc).

Việc này vừa góp phần giải quyết những khó khăn cho đội ngũ cán bộ vừa góp phần giảm áp lực về sức nóng ảo về giá bất động sản (bong bóng bất động sản), hạn chế phá vỡ quy hoạch. Vì vậy, đề nghị trình sửa đổi, bổ sung đối tượng điều chỉnh tại Luật Nhà ở năm 2023, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV".

Bộ Xây cho biết về rà soát sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc do sáp nhập tỉnh, xã Ngày 14-6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1160/QĐ-TTg, trong đó giao Bộ Tài chính hướng dẫn lựa chọn, bố trí trụ sở làm việc khi các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ theo hướng nào?

Về chính sách hỗ trợ về nhà ở cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động bị tác động do sáp nhập tỉnh, xã, theo Bộ Xây dựng, ngày 29-5-2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm số 201/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và ngày 1-7-2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15, trong đó, đã có nhiều cơ chế chính sách đặc biệt nhằm thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển nhà ở xã hội, bổ sung quy định điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đối với các đối tượng chịu tác động bởi việc tổ chức, sắp xếp lại đơn vị hành chính; mở rộng đối tượng gồm doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được thuê nhà ở xã hội để bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của mình ở tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác…

Về chính sách mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ, ngày 4-4-2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 758/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, ban hành chính sách nhà ở công vụ cho cán bộ, viên chức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính (hạn ngày 15-9-2025).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3089/BXD-QLN ngày 7-5 và văn bản số 3336/BXD-QLN ngày 13-5, hướng dẫn các địa phương thực hiện chính sách nhà ở công vụ, đồng thời đề nghị báo cáo nhu cầu nhà ở công vụ và kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách nhà ở công vụ phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tổng hợp ý kiến của các địa phương,

Dự kiến Bộ Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ theo hướng: Cán bộ, công chức, viên chức đối với các tỉnh thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính mà chưa có nhà ở hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được bố trí cho thuê nhà ở công vụ.

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, UBND cấp tỉnh quy định chi tiết về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở công vụ.

Tỉnh ủy Tiền Giang chỉ đạo "nóng" vụ cán bộ về hưu giữ nhà công vụ

Tỉnh ủy Tiền Giang chỉ đạo "nóng" vụ cán bộ về hưu giữ nhà công vụ

(NLĐO) - Theo tìm hiểu của phóng viên, mỗi căn nhà công vụ ở Tiền Giang hiện có giá không dưới 5 tỉ đồng, giá cho thuê mặt bằng từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng.

Nghiên cứu bổ sung kinh phí hỗ trợ các địa phương để nâng cấp trụ sở, làm nhà công vụ

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nghiên cứu, xây dựng chính sách bổ sung kinh phí hỗ trợ các địa phương để đầu tư, nâng cấp trụ sở, nhà công vụ.

TP HCM: Có thể chuyển nhà tái định cư thành nhà công vụ

(NLĐO) - Nhằm đáp ứng nhu cầu nơi ở cho cán bộ, công chức, TP HCM đang nghiên cứu đề án chuyển đổi nhà tái định cư thành nhà công vụ.

