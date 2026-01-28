HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bộ Y tế báo cáo Chính phủ về nguy cơ virus Nipah

N.Dung

(NLĐO) - Virus Nipah chủ yếu lây từ động vật sang người qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm nhiễm virus. Hiện Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc.

Bộ Y tế vừa có báo cáo Chính phủ về tình hình dịch bệnh do virus Nipah các biện pháp phòng, chống dịch tại Việt Nam. Theo Bộ Y tế, đây là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có thể diễn biến nhanh từ nhẹ đến nặng, thậm chí tử vong trong thời gian ngắn.

Bộ Y tế báo cáo Chính phủ về nguy cơ virus Nipah - Ảnh 1.

Nhiều sân bay siết chặt kiểm soát y tế sau dịch virus Nipah tại Ấn Độ. Ảnh: Internet

Dấu hiệu nhiễm virus Nipah

Người nhiễm virus thường xuất hiện các triệu chứng ban đầu như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng; sau đó có thể chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh cho thấy viêm não cấp tính, diễn biến trong vòng 24-48 giờ.

Thời gian ủ bệnh từ 4 đến 14 ngày. Tỉ lệ tử vong ghi nhận trên thế giới dao động 40-75%. Hiện chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu.

Virus Nipah được phát hiện lần đầu năm 1999 tại một trang trại chăn nuôi lợn ở Malaysia. Ngoài lợn, virus này còn được tìm thấy ở một số động vật khác như ngựa, dê, cừu, chó, mèo. Từ năm 1999 đến nay, Malaysia chưa ghi nhận ổ dịch mới.

Năm 2001, bệnh được ghi nhận lần đầu trên người tại Bangladesh và sau đó xuất hiện rải rác hằng năm với số ca mắc dưới 67 ca mỗi năm.

Trong hai tháng đầu năm 2023, Bangladesh ghi nhận 11 ca, với tỉ lệ tử vong lên tới 73%. Cũng trong năm 2001, Ấn Độ từng ghi nhận ổ dịch virus Nipah tại một cơ sở y tế ở bang Siliguri.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), virus Nipah lây truyền chủ yếu từ động vật sang người, đặc biệt là lợn và các loài dơi ăn quả; lây qua tiếp xúc với thực phẩm, vật phẩm nhiễm virus, đồng thời có thể lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân. Một số quốc gia như Australia, Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Đông Timor được đánh giá có nguy cơ do đã phát hiện virus ở dơi ăn quả.

Gần đây, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah, trong đó có 2 ca được xét nghiệm khẳng định tại một bệnh viện ở bang Tây Bengal. Từ ngày 27-12-2025 đến nay, nước này chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Tại Việt Nam, đến ngày 27-1-2026, chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus Nipah ở người.

WHO nhận định bệnh do virus Nipah hiện chỉ ghi nhận các ca bệnh rải rác, quy mô nhỏ, chưa hình thành các ổ dịch lớn. Qua trao đổi với WHO tại Việt Nam, nguy cơ lan truyền virus Nipah trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, hiện ở mức thấp.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho rằng không thể loại trừ nguy cơ virus xâm nhập vào Việt Nam trong bối cảnh gia tăng giao lưu đi lại quốc tế, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026, cũng như nguy cơ lây truyền từ động vật hoang dã di cư.

Tăng cường giám sát tại cửa khẩu

Thời gian qua, Bộ Y tế đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch. Cơ quan này thường xuyên trao đổi thông tin với WHO và các tổ chức quốc tế để cập nhật tình hình dịch bệnh; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người. Đến nay, hệ thống giám sát chưa ghi nhận virus Nipah trên động vật tại Việt Nam.

img

WHO xếp Nipah vào nhóm các tác nhân gây dịch có nguy cơ cao. Ảnh minh hoạ

Ngay khi xuất hiện thông tin về các ca bệnh tại Ấn Độ, Bộ Y tế đã chỉ đạo tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng, sẵn sàng các phương án ứng phó nếu dịch xảy ra.

Các viện đầu ngành như Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TPHCM hiện đã có đủ trang thiết bị, phòng an toàn sinh học cấp 3 để xét nghiệm virus Nipah. Bộ Y tế cũng đang phối hợp với WHO và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Mỹ nhằm sớm tiếp cận sinh phẩm chẩn đoán đặc hiệu.

Thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch trên thế giới, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu và trong cộng đồng; kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế, khoanh vùng và xử lý triệt để ngay từ ca bệnh đầu tiên, không để dịch lây lan.

Tin liên quan

Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu phòng, chống virus Nipah

Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu phòng, chống virus Nipah

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trên cả nước tăng cường phòng, chống bệnh do virus Nipah trước nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam.

Chuyên gia nói gì về sự nguy hiểm của virus Nipah Ấn Độ?

(NLĐO) - Virus Nipah là tác nhân truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có tỉ lệ tử vong cao trong các đợt bùng phát trước đây, do đó cần được giám sát chặt chẽ.

Nhiều nơi ở châu Á lo ngại virus Nipah

Bộ Y tế Thái Lan bắt đầu sàng lọc hành khách đi máy bay đến từ Ấn Độ để phát hiện khả năng nhiễm virus Nipah từ ngày 26-1

Bộ Y tế tình hình dịch bệnh nguồn lây virus Nipah Virus Nipah tại Ấn Độ Nipah virus triệu chứng Nipah virus
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo