Sức khỏe

Bộ Y tế cảnh báo khẩn 3 loại thuốc nghi giả

N.Dung

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa phát cảnh báo khẩn về một số loại thuốc nghi làm giả.

 Những loại này gồm: Thuốc nhỏ mắt (Tobrex, Maxitrol, TobraDex), thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta. Trước đó, cục đã tiếp nhận phản ánh từ doanh nghiệp và người tiêu dùng về tình trạng lưu hành thuốc giả cùng các sản phẩm mỹ phẩm có thành phần không trùng khớp với hồ sơ công bố trên thị trường.

Cụ thể, Công ty Novartis Việt Nam đã nhận 4 phản hồi về các sản phẩm nhỏ mắt nghi giả. Xác minh cho thấy lô Tobrex 5 ml số VEE90A là giả, ba lô khác (Tobrex 5 ml số VEE98C, Maxitrol 5 ml số VFD09A và TobraDex 5 ml số VHN07A) bị nghi ngờ giả mạo. Các sản phẩm này đều xuất hiện ngoài hệ thống phân phối chính thức. Trường hợp thứ hai là thuốc ngủ Lexomil 6 mg, chủ sở hữu là Công ty Cheplapharm Arzneimottel GmbH. Công an TP HCM đã thu giữ lô F3193F01 (hạn dùng 12-2027) và được nhà sản xuất xác nhận là giả. Thuốc này vốn dành cho thị trường Pháp, chưa được cấp số đăng ký tại Việt Nam, nên mọi hoạt động kinh doanh, sử dụng đều trái phép. Cùng đó, một nhà thuốc ở Kiên Giang báo cáo về thuốc Aclasta (acid zoledronic) ghi ngày sản xuất 8-2024, hạn dùng 7-2027. Công ty đăng ký khẳng định lô này không phải nhập khẩu chính ngạch, bao bì có điểm bất thường.

Cục Dược yêu cầu Sở Y tế các địa phương thông báo tới bệnh viện, nhà thuốc, người dân không buôn bán, sử dụng các loại thuốc trên; đồng thời khẩn trương kiểm tra, giám sát và truy tìm nguồn gốc.

TP HCM: Hàng loạt cơ sở bị xử phạt, thu hồi giấy phép vì thuốc giả, mỹ phẩm

TP HCM: Hàng loạt cơ sở bị xử phạt, thu hồi giấy phép vì thuốc giả, mỹ phẩm

(NLĐO) - Từ ngày 15-5 đến nay, đoàn kiểm tra đã xử lý 44/111 cơ sở (mỹ phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế…) với tổng số tiền phạt hơn 2,2 tỉ đồng.

Phát hiện 7 loại thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tại một nhà thuốc

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược yêu cầu truy nguồn gốc liên quan đến 7 mẫu thuốc giả, thuốc không có giấy phép lưu hành hoặc nhập khẩu vừa được phát hiện.

Cần Thơ: Công bố 3 loại thuốc giả là dầu xoa bóp và trị phong thấp

(NLĐO) - Bộ Y tế xác định 3 loại dầu do một cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền tại TP HCM sản xuất là thuốc giả.

Cục Quản lý dược sở y tế thuốc giả cảnh báo
