Sức khỏe

Bộ Y tế chuẩn bị ban hành quy định về AI trong y tế

D.Thu

(NLĐO) - Chuẩn hóa dữ liệu, liên thông hồ sơ sức khỏe, bảo vệ thông tin cá nhân và ứng dụng AI là nền tảng để Việt Nam phát triển mạnh y tế từ xa.

Ngày 11-12, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức hội thảo Việt Nam - Hàn Quốc về y tế từ xa, trong khuôn khổ dự án "Ứng dụng y tế từ xa nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế cho nhóm yếu thế".

Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn đạo đức về AI trong y tế - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội thảo

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết y tế từ xa không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà là cách tổ chức lại dịch vụ y tế theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, rút ngắn khoảng cách địa lý, chia sẻ chuyên môn và nâng cao năng lực tuyến cơ sở.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững, hệ thống không thể dừng ở kết nối mà cần giải quyết các thách thức về chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, xây dựng niềm tin số và cơ chế vận hành dài hạn.

Ông Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin y tế Quốc gia, cho biết Việt Nam đang thiếu dữ liệu chất lượng cao phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế. Phần lớn dữ liệu hiện ở dạng phi cấu trúc như hình ảnh, video, âm thanh, văn bản tự do, khó sử dụng ngay cho huấn luyện mô hình.

Chất lượng dữ liệu hiện còn nhiều hạn chế, từ độ phù hợp với các bài toán AI đến sự đa dạng của nhóm bệnh nhân. Việt Nam cũng thiếu bộ dữ liệu tiếng Việt được chuẩn hóa để phục vụ xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn.

Theo các chuyên gia, khám chữa bệnh từ xa mang lại lợi ích lớn nhưng đi kèm nguy cơ mở rộng bề mặt tấn công mạng và rủi ro lộ lọt dữ liệu cá nhân. Vì vậy, bảo đảm an toàn dữ liệu y tế cần được triển khai đồng bộ về công nghệ, quy trình, pháp lý, nhận thức.

Ông Nam cho biết Bộ Y tế sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh việc sử dụng AI trong y tế; xây dựng quy định kiểm định, cấp phép và giám sát chất lượng AI, chỉ cho phép các hệ thống đạt chuẩn được ứng dụng lâm sàng.

Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn đạo đức về AI trong y tế - Ảnh 3.

Ứng dụng công nghệ trong lưu trữ hồ sơ bệnh án cho người bệnh

Cùng đó, Bộ Y tế sẽ phối hợp các cơ quan liên quan bảo đảm các hệ thống AI tuân thủ quy định bảo mật, tránh rủi ro lộ lọt dữ liệu; ban hành hướng dẫn đạo đức, quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Các quyết định điều trị cuối cùng vẫn phải do bác sĩ giám sát và xác nhận.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục nghiên cứu, cập nhật chính sách để bảo đảm công nghệ AI được ứng dụng hiệu quả và phù hợp thực tiễn, sử dụng bộ tiêu chuẩn quốc tế cho xây dựng dữ liệu chuẩn hóa, đồng thời phát triển chương trình đào tạo giúp nhân viên y tế hiểu và dùng AI đúng cách.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng khuyến nghị cơ sở y tế nâng cấp hạ tầng, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thông tin, góp ý cho các bộ tiêu chuẩn Bộ Y tế đang dự thảo; chuẩn bị nguồn lực để nâng cấp phần mềm bệnh án điện tử theo chuẩn.

Tin liên quan

Ứng dụng AI trong chăm sóc sức khoẻ

Ứng dụng AI trong chăm sóc sức khoẻ

(NLĐO) - Trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp công nghệ đang góp phần thay đổi cách thức quản lý và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở y tế

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP HCM: Ứng dụng AI trong xạ trị ung thư

Hơn 60 ca bệnh được lập kế hoạch xạ trị ung thư đầu cổ bằng AI - bước tiến vượt trội của đội ngũ bác sĩ, kỹ sư Bệnh viện Ung bướu TP HCM gần một năm qua

Ứng dụng AI phòng dịch bệnh nguy hiểm

Một thiết bị mới mang tính đột phá để phòng sốt xuất huyết - dịch bệnh phổ biến tại Việt Nam với chi phí điều trị hàng triệu USD mỗi năm - vừa được thử nghiệm

khám chữa bệnh dịch vụ y tế trí tuệ nhân tạo ứng dụng AI AI y tế AI trong y tế
