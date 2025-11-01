Bộ Y tế đồng hành cùng lực lượng thầy thuốc vùng lũ TP Huế và Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bộ Y tế đồng hành cùng lực lượng thầy thuốc vùng lũ TP Huế và Đà Nẵng

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam cùng doanh nghiệp tặng 2.000 suất dung dịch sát khuẩn cho 7 cơ sở y tế TP Huế và Đà Nẵng

Ngày 1-11, bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, cho hay Công ty Smart A đã đồng hành cùng Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam trao tặng 2.000 suất dung dịch sát khuẩn Smart A tổng giá trị 200 triệu đồng, cho 7 cơ sở y tế tại TP Huế và Đà Nẵng đang chịu thiệt hại do bão lũ. 

Tặng dung dịch sát khuẩn cho bà con vùng lũ Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng - Ảnh 1.

Công đoàn Y tế Việt Nam cùng Công ty TNHH Ứng dụng KHCN Quốc tế ký kết thoả thuận hợp tác vì lợi ích người lao động

Trước đó, chiều 31-10, Công đoàn Y tế Việt Nam và Công ty TNHH Ứng dụng khoa học công nghệ Quốc tế cũng đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động ngành y tế. 

Theo thỏa thuận, các cơ sở y tế, đoàn viên, người lao động trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ được hưởng gói ưu đãi giảm giá 50% khi sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Ứng dụng khoa học công nghệ Quốc tế khi đăng nhập trang Smarta.net.vn, cùng chính sách miễn phí vận chuyển trên toàn quốc.

Tặng dung dịch sát khuẩn cho bà con vùng lũ Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và doanh nghiệp trong việc triển khai các mô hình phúc lợi thiết thực dành cho đoàn viên ngành y tế. Thứ trưởng nhấn mạnh trong bối cảnh ngành y đang đối diện nhiều áp lực, khối lượng công việc lớn và đời sống của cán bộ y tế còn nhiều khó khăn thì việc quan tâm, chăm lo toàn diện cả về vật chất, tinh thần và chính sách an sinh cho đội ngũ nhân viên y tế là nhiệm vụ cấp thiết, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. 

Thứ trưởng đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tin cậy giữa đoàn viên với doanh nghiệp để các chính sách phúc lợi đến đúng đối tượng; đồng thời yêu cầu Công đoàn các cấp đổi mới phương thức hoạt động, mở rộng thêm các mô hình phúc lợi bền vững, đa dạng để đoàn viên ngành y "được thụ hưởng rõ ràng - được hỗ trợ kịp thời - được bảo vệ thiết thực".


Tin liên quan

Chính phủ xuất cấp hàng triệu viên sát khuẩn nước cho Bộ Y tế và 4 tỉnh miền Trung

Chính phủ xuất cấp hàng triệu viên sát khuẩn nước cho Bộ Y tế và 4 tỉnh miền Trung

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia gồm 6,7 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs 67 mg cho các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Bộ Y tế.

Dung dịch sát khuẩn rởm làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh Covid-19

(NLĐO) - Vì tính tiện dụng mà nhiều người đã sử dụng các loại dung dịch sát khuẩn để phòng nguy cơ nhiễm bệnh Covid-19, thế nhưng việc dùng các sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Các loại thực phẩm sát khuẩn

Một nghiên cứu của Trường Đại học Vienna (Áo) cho biết mỗi ngày trẻ ăn 1 hộp sữa chua có tác dụng tương đương với tiêm một ống thuốc tăng sức đề kháng

thỏa thuận hợp tác Thừa Thiên Huế dung dịch sát khuẩn ứng dụng khoa học công nghệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo