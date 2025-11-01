Bộ Y tế đồng hành cùng lực lượng thầy thuốc vùng lũ TP Huế và Đà Nẵng

Ngày 1-11, bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, cho hay Công ty Smart A đã đồng hành cùng Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam trao tặng 2.000 suất dung dịch sát khuẩn Smart A tổng giá trị 200 triệu đồng, cho 7 cơ sở y tế tại TP Huế và Đà Nẵng đang chịu thiệt hại do bão lũ.

Công đoàn Y tế Việt Nam cùng Công ty TNHH Ứng dụng KHCN Quốc tế ký kết thoả thuận hợp tác vì lợi ích người lao động

Trước đó, chiều 31-10, Công đoàn Y tế Việt Nam và Công ty TNHH Ứng dụng khoa học công nghệ Quốc tế cũng đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động ngành y tế.

Theo thỏa thuận, các cơ sở y tế, đoàn viên, người lao động trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ được hưởng gói ưu đãi giảm giá 50% khi sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Ứng dụng khoa học công nghệ Quốc tế khi đăng nhập trang Smarta.net.vn, cùng chính sách miễn phí vận chuyển trên toàn quốc.

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và doanh nghiệp trong việc triển khai các mô hình phúc lợi thiết thực dành cho đoàn viên ngành y tế. Thứ trưởng nhấn mạnh trong bối cảnh ngành y đang đối diện nhiều áp lực, khối lượng công việc lớn và đời sống của cán bộ y tế còn nhiều khó khăn thì việc quan tâm, chăm lo toàn diện cả về vật chất, tinh thần và chính sách an sinh cho đội ngũ nhân viên y tế là nhiệm vụ cấp thiết, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Thứ trưởng đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tin cậy giữa đoàn viên với doanh nghiệp để các chính sách phúc lợi đến đúng đối tượng; đồng thời yêu cầu Công đoàn các cấp đổi mới phương thức hoạt động, mở rộng thêm các mô hình phúc lợi bền vững, đa dạng để đoàn viên ngành y "được thụ hưởng rõ ràng - được hỗ trợ kịp thời - được bảo vệ thiết thực".



