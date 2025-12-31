HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bộ Y tế nhắc cơ sở y tế kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày

N.Dung

(NLĐO) - Cơ sở y tế cần chủ động cấp đơn thuốc ngoại trú tối đa cho người bệnh đủ điều kiện, đảm bảo điều trị liên tục, nhất là dịp lễ, Tết.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan BHXH, yêu cầu chấn chỉnh, thống nhất việc thực hiện cấp thuốc ngoại trú cho người bệnh.

Bộ Y tế nhắc cơ sở y tế kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày - Ảnh 1.

Bộ Y tế yêu cầu cơ sở y tế kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày cho người bệnh ổn định

Theo Bộ Y tế, thông tư số 26/2025/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, cho phép kê đơn thuốc ngoại trú dài ngày đối với một số bệnh, nhóm bệnh mạn tính.

Tuy nhiên, sau 6 tháng triển khai, Bộ Y tế đã nhận được nhiều phản ánh của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về việc không được cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày, dù tình trạng bệnh đã ổn định và được theo dõi, điều trị trong thời gian dài.

Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời bảo đảm việc kê đơn thuốc ngoại trú dài ngày được thực hiện đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, Bộ Y tế đề nghị giám đốc Sở Y tế các địa phương và giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện thông tư 26.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm việc kê đơn thuốc ngoại trú tối đa đến 90 ngày, phù hợp với tình trạng bệnh theo danh mục quy định. Việc kê đơn phải được thực hiện thống nhất, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người bệnh và giảm các thủ tục không cần thiết.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường quản lý điều trị bệnh mạn tính, chấn chỉnh việc chỉ định khám, cận lâm sàng, kê đơn thuốc và sử dụng thiết bị y tế chưa hợp lý…

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường tập huấn cho nhân viên y tế về quy trình khám, chữa bệnh, quyền lợi người bệnh và quyền lợi bảo hiểm y tế; hướng dẫn đầy đủ cho người bệnh về sử dụng thuốc, theo dõi sức khỏe và tái khám khi có dấu hiệu bất thường.

Với các trường hợp đủ điều kiện chuyên môn, cơ sở y tế cần chủ động cấp thuốc với số lượng tối đa phù hợp, giúp người bệnh yên tâm điều trị, nhất là trong các dịp lễ, Tết kéo dài.

Tin liên quan

Danh sách 252 bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú đến 90 ngày

Danh sách 252 bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú đến 90 ngày

(NLĐO) - Từ tháng 7, người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp và nhiều bệnh mạn tính khác có thể được kê đơn thuốc dùng đến 90 ngày

Thí điểm kê đơn thuốc ngoại trú bệnh mạn tính tối đa 90 ngày

(NLĐO) - Việc thí điểm kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày được thực hiện từ ngày 1-10 tới. Bộ Y tế giao thẩm quyền thực hiện cho người đứng đầu bệnh viện

bảo hiểm y tế BHYT kê đơn thuốc mạn tính mãn tính thuốc BHYT thuốc ngoại trú cấp thuốc ngoại trú kê đơn thuốc ngoại trú
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo