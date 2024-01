Bệnh truyền nhiễm còn phức tạp

Tại hội nghị Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong năm 2023, thế giới tiếp tục ghi nhận các ca mắc, tử vong do các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, bệnh truyền nhiễm mới nổi tại nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, bên cạnh phòng chống dịch COVID-19, chúng ta cũng phải đối mặt với bệnh mới nổi, bệnh tái nổi như tay chân miệng, đậu mùa khỉ, sốt xuất huyết. Đây là gánh nặng lớn cho công tác phòng chống dịch bệnh.

"Qua số liệu của WHO, chúng ta thấy dịch bệnh truyền nhiễm còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh lây qua đường hô hấp. Theo WHO, thế giới ghi nhận gần 10.000 ca tử vong do COVID-19 trong tháng 12-2023, số nhập viện cũng tăng 42% so với tháng 11-2023. Điều đó cho thấy dịch vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường. Trong khi đó, miễn dịch đáp ứng do mắc bệnh hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian. Virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, gần đây nhất là biến thể JN.1 đang gia tăng nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu"- Bộ trưởng Lan nói.