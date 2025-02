Bộ Y tế vào cuộc vụ Bệnh viện Phụ sản Trung ương bị tố tắc trách

Ngày 22-2, Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Bệnh vụ Phụ sản Trung ương xác minh và báo cáo trường hợp sự cố y khoa đối với sản phụ Q.A..

Theo đó, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em nhận được thông tin phản ánh về sự cố y khoa đối với trường hợp bà A. (28 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: facebook

Để kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế về sự cố y khoa nêu trên, Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em đề nghị Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra xác minh thông tin báo chí đăng và báo cáo Bộ Y tế trong ngày 25-2.

Khẩn trương rà soát quá trình khám bệnh, chữa bệnh đối với bà A. tại bệnh viện, cung cấp đầy đủ thông tin tới bệnh nhân và các cơ quan truyền thông đại chúng. Đồng thời, rà soát việc ban hành và thực hiện các quy trình chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập (nếu có).

Trước đó, trên trang facebook cá nhân, gia đình sản phụ tên A. (28 tuổi, ở Bắc Giang) đã chia sẻ sự việc đau lòng vừa xảy ra với gia đình. Sau nửa tháng sinh non, con của vợ chồng chị đã không qua khỏi do nhiễm khuẩn, suy thận mà nguyên nhân theo gia đình, do sự tắc trách của nhân viên y tế.

Tuy nhiên, đại diện bệnh viện cho rằng về chuyên môn, các bác sĩ đã làm đúng quy trình. Lãnh đạo bệnh viện cho biết sẽ có báo cáo về sự việc này đến các đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế.