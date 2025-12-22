HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bộ Y tế vào cuộc vụ nghi ngộ độc rượu khiến 1 người tử vong

(NLĐO) - Sau bữa ăn uống tại một gia đình, nhiều người có biểu hiện bất thường nghi do ngộ độc rượu, phải nhập viện cấp cứu, một trường hợp đã tử vong.

Ngày 22-12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho hay đã nhận được báo cáo của Sở Y tế thành phố Hải Phòng về vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại phường Tứ Minh, TP Hải Phòng, liên quan đến rượu.

img

Một trường hợp ngộ độc rượu từng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Theo thông tin ban đầu, sau bữa ăn tại gia đình ông C.N.C., một số người xuất hiện các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, khó thở, được đưa đi cấp cứu. Vụ việc khiến nhiều người phải nhập viện điều trị, trong đó một trường hợp tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định nghi ngộ độc methanol trong rượu.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế TP Hải Phòng khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để cứu chữa các bệnh nhân còn lại, hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Sở Y tế thành phố Hải Phòng phối hợp với Sở Công Thương TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành truy xuất tận cùng nguồn gốc, dừng ngay việc lưu thông sản phẩm rượu nghi gây ngộ độc trong vụ việc trên, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định (nếu có).

Bộ Y tế yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm và kiểm soát nguy cơ từ rượu, nhằm ngăn ngừa những sự cố tương tự gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Các bác sĩ cảnh báo việc sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, đặc biệt rượu pha cồn công nghiệp chứa methanol, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mù lòa và tử vong. Methanol tuyệt đối không dùng trong thực phẩm; khi vào cơ thể, chất này chuyển hóa thành acid formic, gây tổn thương nặng hệ thần kinh và thị thần kinh, có thể dẫn đến mù vĩnh viễn, hôn mê và tử vong.

