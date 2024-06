Ngày 7-6, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), ĐH Quốc gia Hà Nội, đã cập nhật đề án tuyển sinh, trong đó chỉ yêu cầu thí sinh xét tuyển vào ngành Quản trị và An ninh phải có thể lực và thị giác tốt, nam cao 1,65 m và nữ trên 1,58 m.



Trường Quản trị và Kinh doanh bỏ yêu cầu chiều nữ cao trên 1,58 cm, nam cao trên 1,65 m. Ảnh minh họa

Theo lý giải của trường, đây là ngành "mang tính chiến lược đối với sự nghiệp đào tạo nhân tài, góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Trường hợp không đạt, thí sinh được xem xét nếu có năng khiếu.

Trường Quản trị và Kinh doanh điều chỉnh phương án tuyển sinh sau khi Bộ GD-ĐT đề nghị ĐH Quốc gia Hà Nội khẩn trương chỉ đạo Trường Quản trị và Kinh doanh nghiêm túc rà soát các tiêu chí và điều kiện xét tuyển của Nhà trường trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 theo quy định tại Điều 4 về nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh của quy chế.

Trong đó, để bảo đảm công bằng đối với thí sinh về cơ hội dự tuyển, nhà trường phải tuân thủ và bảo đảm không để thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh); hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém.

Trường Quản trị và Kinh doanh năm nay tuyển 500 sinh viên cho 4 ngành ở bậc đại học, gồm Quản trị doanh nghiệp và Công nghệ, Marketing và Truyền thông, Quản trị Nhân lực và Nhân tài, Quản trị và An ninh.

Thí sinh đăng ký xét tuyển cần đạt tối thiểu 4.5 IELTS hoặc tương đương, vượt qua hai vòng sơ tuyển, trước khi đến vòng xét tuyển. Trong đó, sơ tuyển gồm đánh giá hồ sơ và trí tuệ thông minh cảm xúc - EQ.

Học phí dự kiến năm học tới là 70 triệu đồng với ngành Quản trị và An ninh mạng, Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ; 2 ngành còn lại thu 60 triệu.