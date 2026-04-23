"Bốc hỏa", mất ngủ tuổi mãn kinh có cần điều trị?

Hai năm sau khi hết kinh, tình trạng nặng hơn với 3-4 cơn/ngày, đổ mồ hôi nhiều, mất ngủ, hay quên, kèm tiểu són, tiểu gấp. Tình trạng này có cần điều trị?

ThS-BS PHẠM MINH NGỌC, Phó Giám đốc Trung tâm Y học giới tính - Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, trả lời: Các biểu hiện bà mô tả là điển hình của giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, gồm bốc hỏa, rối loạn giấc ngủ, suy giảm trí nhớ, giảm ham muốn và rối loạn tiểu tiện. Nhiều phụ nữ cho rằng đây là thay đổi tự nhiên nên cố gắng chịu đựng, song thực tế có thể điều trị nếu phát hiện sớm.

Mãn kinh được chẩn đoán khi không có kinh nguyệt trong 12 tháng liên tiếp, thường kèm các triệu chứng như bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, hội chứng niệu sinh dục. Xét nghiệm nội tiết cho thấy FSH tăng, estrogen giảm. Người bệnh cần được thăm khám, làm xét nghiệm và tầm soát nguy cơ tim mạch, ung thư trước khi điều trị. Với trường hợp triệu chứng rõ rệt, liệu pháp hormone kết hợp điều chỉnh lối sống là lựa chọn hiệu quả, có thể cải thiện bốc hỏa chỉ sau khoảng một tuần. Thực tế, nhiều bệnh nhân sau một tháng điều trị đã ngủ tốt hơn, giảm mệt mỏi, chất lượng sống cải thiện rõ rệt.

Điều trị nội tiết không chỉ giảm triệu chứng mà còn góp phần bảo vệ tim mạch, hạn chế loãng xương và rối loạn chuyển hóa. Không nên âm thầm chịu đựng các biểu hiện mãn kinh. Nếu để kéo dài nhiều năm hoặc sau 60 tuổi, cơ hội điều trị nội tiết sẽ hạn chế do nguy cơ bệnh lý đi kèm tăng cao.



