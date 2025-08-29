HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Bốc thăm Champions League: Real Madrid chờ đại chiến Liverpool; PSG đối đầu Bayern Munich

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Lễ bốc thăm Champions League 2025-2026 tại Monaco đã tạo ra hàng loạt cặp đấu nảy lửa, hứa hẹn một mùa giải kịch tính ngay từ giai đoạn mở màn.

Lễ bốc thăm vòng phân hạng Champions League mùa giải 2025-2026 diễn ra vào đêm 28-8 tại Monaco, tức một ngày sau khi vòng play-off kết thúc và xác định đầy đủ 36 đội bóng giành vé tham dự.

Giữ nguyên thể thức Champions League

Theo thông báo từ UEFA, mùa giải năm nay tiếp tục áp dụng thể thức thi đấu mới gồm 36 đội. Cụ thể, 27 đội giành quyền tham dự nhờ thứ hạng tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, cộng thêm 2 nhà vô địch: PSG (vô địch Champions League) và Tottenham (vô địch Europa League). 7 suất còn lại thuộc về các đội vượt qua vòng play-off và tất cả sẽ cùng góp mặt trong buổi lễ quan trọng này.

Bốc thăm Champions League: Real Madrid chờ đại chiến Liverpool; PSG đối đầu Bayern Munich- Ảnh 1.

Barcelona có mơ một cuộc phục hận?

36 đội được chia thành 4 nhóm hạt giống, dựa trên hệ số thành tích của các CLB trong 5 mùa gần nhất. Từ nhóm 1, từng đội lần lượt được bốc thăm và ghép cặp với 8 đối thủ khác nhờ hệ thống phần mềm chuyên dụng, nhằm đảm bảo tính công bằng cho giải đấu.

Mỗi CLB sẽ có 8 trận đấu ở vòng phân hạng, bao gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Nguyên tắc quen thuộc vẫn được áp dụng: Các đội không chạm trán đối thủ cùng quốc gia và cũng không gặp quá 2 CLB đến từ cùng một nền bóng đá khác. Điều này hứa hẹn mang đến sự đa dạng và tính cạnh tranh cao cho vòng bảng mở rộng.

Bốc thăm Champions League: Real Madrid chờ đại chiến Liverpool; PSG đối đầu Bayern Munich- Ảnh 2.

PSG đại chiến Liverpool mùa giải năm ngoái

Theo kế hoạch, thời gian cụ thể diễn ra các trận đấu vòng bảng sẽ được UEFA công bố vào ngày 30-8. Sau 8 lượt trận, 8 CLB có thành tích tốt nhất sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Các đội xếp hạng từ 9 đến 24 sẽ bước vào vòng play-off 2 lượt đi và về để tranh 8 suất còn lại.

TIN LIÊN QUAN

Champions League: Nóng từ vòng bảng

Kết quả bốc thăm đáng chú ý:

PSG: Bayern Munich (SN), Barcelona (SK), Atalanta (SN), Leverkusen (SK), Tottenham (SN), Sporting (SK), Newcastle (SN), Athletic Bilbao (SK)

Bayern Munich: Chelsea (sân nhà - SN), PSG (sân khách - SK), Club Brugge (SN), Arsenal (SK), Sporting Lisbon (SN), PSV Eindhoven (SK), Union SG (SN), Pafos (SK)

Chelsea: Barcelona (SN), Bayern Munich (SK), Benfica (SN), Atalanta (SK), Ajax (SN), Napoli (SK), Pafos (SN), Qarabag (SK)

Real Madrid: Manchester City (SN), Liverpool (SK), Juventus (SN), Benfica (SK), Marseille (SN), Olympiacos (SK), Monaco (SN), Kairat Almaty (SK)

Bốc thăm Champions League: Real Madrid chờ đại chiến Liverpool; PSG đối đầu Bayern Munich- Ảnh 4.

Inter Milan: Liverpool (SN), Dortmund (SK), Arsenal (SN), Atletico Madrid (SK), Slavia Prague (SN), Ajax (SK), Kairat Almaty (SN), Union SG (SK)

Liverpool: Real Madrid (SN), Inter Milan (SK), Atletico Madrid (SN), Eintracht Frankfurt (SK), PSV Eindhoven (SN), Marseille (SK), Qarabag (SN), Galatasaray (SK)

Barcelona: PSG (SN), Chelsea (SK), Eintracht Frankfurt (SN), Club Brugge (SK), Olympiacos (SN), Slavia Prague (SK), Copenhagen (SN), Newcastle (SK)

Man City: Dortmund (SN), Real Madrid (SK), Bayer Leverkusen (SN), Villarreal (SK), Napoli (SN), Bodo/Glimt (SK), Galatasaray (SN), Monaco (SK)

Bốc thăm Champions League: Real Madrid chờ đại chiến Liverpool; PSG đối đầu Bayern Munich- Ảnh 5.

Arsenal rơi vào bảng "tử thần" với Bayern Munich, Inter Milan, Atletico Madrid, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Prague, Kairat Almaty, Bilbao.

Tottenham gặp PSG, Dortmund, Monaco, Villarreal, Frankfurt, Slavia Prague, Bodo/Glimt, Copenhagen

Chelsea được vinh danh khi trở thành CLB đầu tiên giành mọi danh hiệu của UEFA. Chủ tịch UEFA Aleksander Čeferin đích thân trao quà là tấm bảng có khắc hình đội bóng này cho đại diện Chelsea. Cùng với Cúp C1/Champions League, Cúp C2 (cũ), UEFA Cup/Europa League, Siêu cúp châu Âu, "The Blues" hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cúp châu Âu bằng chức vô dịch Conference League mùa trước.

Bốc thăm Champions League: Real Madrid chờ đại chiến Liverpool; PSG đối đầu Bayern Munich- Ảnh 6.

Trận chung kết Champions League sẽ diễn ra tại Puskás Aréna (Budapest, Hungary) ngày 30-5-2026

Tin liên quan

Lễ mừng cúp vô địch Champions League của PSG chìm trong máu và nước mắt

Lễ mừng cúp vô địch Champions League của PSG chìm trong máu và nước mắt

(NLĐO) - Lễ diễu hành cúp vô địch Champions League của PSG trở nên hỗn loạn khi bạo lực bùng phát, khiến hai người chết và hàng chục người bị thương.

Sao 19 tuổi PSG lập đại công, Inter Milan khóc hận chung kết Champions League

(NLĐO) – Lần đầu đá chính ở một trận chung kết Champions League, Desire Doue đã tỏa sáng rực rỡ khi góp công vào 3 bàn thắng của PSG vào lưới Inter Milan.

Vòng cuối Ngoại hạng Anh: Chelsea và Newcastle giành vé dự Champions League

(NLĐO) – Chelsea giành quyền dự Champions League cùng với Liverpool, Arsenal, Man City, Newcastle và Tottenham trong khi Aston Villa chỉ có thể dự Europa League

Champions Leaague bốc thăm Champions League vòng phân hạng Champions League PSG đại chiến Arsenal bảng tử thần
