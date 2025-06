B.O.F làm khán giả phát cuồng

B.O.F cám ơn khán giả đã đến

Showcase ra mắt của nhóm nhạc B.O.F gồm 5 anh tài bước ra từ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024": BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm và Bùi Công Nam, diễn ra tối 1-6 tại Global City (TP Thủ Đức, TP HCM) để lại nhiều ấn tượng.

Bắt đầu chương trình diễn ra, trời đổ mưa lớn. Từ bay lất phất đến rất lớn. Điều đáng nói là khán giả không dịch chuyển dù mưa to gió lớn. Không mưa thì sân khấu "đổ lửa", mưa lớn thì khán giả mặc áo mưa "quẩy hết mình".

Khán giả của nhóm nhạc B.O.F dường như viết lại khái niệm về thần "hâm mộ", về "thần tượng", về đu idol quốc nội. Nhìn hàng ngàn khán giả mặc áo mưa, miệng vẫn la hét cùng với lightstick làm sáng rực toàn bộ sân khấu, hẳn ai cũng thấy bất ngờ.

Tất nhiên, mỗi thành viên của B.O.F không có sức hút lớn như vậy. Showcase của B.O.F có được sự ủng hộ này, là nhờ vào hiệu ứng của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024".

Bởi lẽ từ khi tham gia chương trình thực tế này, mỗi cái tên như BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm và Bùi Công Nam có thêm sự yêu mến của khán giả khi bản thân mỗi người có cơ hội để phát huy thêm khả năng bản thân, điều mà trước đây, khi hoạt động độc lập, dường như chưa thể bộc lộ.

B.O.F khiêu vũ dưới mưa

Trong showcase, B.O.F mở màn với giai điệu ấn tượng và vũ đạo sexy của "Let me feel your love tonight", "Gene - Có không giữ mất đừng tìm". Cạnh đó, B.O.F không chỉ mang đến những ca khúc debut "No Fair" gây bão mạng xã hội trong thời gian vừa qua khi lập loạt thành tích ấn tượng trên YouTube, các nền tảng nhạc số.

Các thành viên của B.O.F giới thiệu đến khán giả những ca khúc đã quen thuộc lẫn sáng tác mới trong từng phần trình diễn solo. Như Jun Phạm thể hiện sáng tác mới của APJ mang tên "Bất tuyệt thao thao" mang hơi hưởng của làn điệu xẩm, Bùi Công Nam khiến sân khấu trở nên ấm áp và đáng yêu với bản phối có giai điệu đáng yêu "Oẳn tù tì".

S.T Sơn Thạch biến hóa không ngừng với sáng tác "Ngày thương tháng nhớ năm đợi" với phong cách cổ trang, ma mị. BB Trần thể hiện "Thôi miên" với màn múa cột ấn tượng mặc dù sân khấu ảnh hưởng bởi thời tiết, Kay Trần "đốt cháy" sân khấu và khiến khán giả cuồng nhiệt với bản phối mới của sáng tác "Đường vào tim em".

Kay Trần

BB Trần

Bùi Công Nam

S

ST Sơn Thạch

"Chúng tôi vô cùng trân trọng mọi người khi đứng theo dõi B.O.F dưới cơn mưa này. Đây là khoảnh khắc không bao giờ quên trong sự nghiệp của 5 anh em" - đại diện B.O.F, Kay Trần dành lời cảm ơn đến tất cả khán giả.

Chia sẻ về lý do thành lập nhóm nhạc, đại diện B.O.F Jun Phạm hài hước chia sẻ: nếu được lựa chọn, mình mong muốn cả 33 Anh Tài sẽ cùng nhau thành lập nhóm nhạc. Anh nói thêm, B.O.F được thành lập dựa trên sự đồng điệu của 5 thành viên khi muốn hoạt động chung và cống hiến những sản phẩm âm nhạc chất lượng dành cho khán giả.