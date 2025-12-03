HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Bồi dưỡng nguồn lực sáng tạo cho sân khấu TP HCM

Tin-ảnh: T.Hiệp

Từ ngày 1-12 đến 5-12, Ban Đào tạo Hội Sân khấu TP HCM tổ chức Lớp tập huấn tác giả - biên kịch sân khấu năm 2025

Gần 70 tác giả, đạo diễn, diễn viên sân khấu chuyên nghiệp như: Nhà hát Kịch IDECAF, Trung tâm Nghệ thuật TP HCM, Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM... đã tham gia lớp này.

Tham gia giảng dạy có: Đại tá - nhà báo Tôn Thất Quỳnh Ái (Báo cáo viên Hội đồng Quốc phòng An ninh TP HCM); NSND - đạo diễn Trần Ngọc Giàu (Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM); tác giả - đạo diễn Trần Văn Hưng (Trưởng Ban Sáng tác, Chi hội Trưởng Chi hội Tác giả); tác giả - đạo diễn Trần Đăng Nhân; PGS-TS Trần Yến Chi và TS Võ Thị Yến (giảng viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM).

Bồi dưỡng nguồn lực sáng tạo cho sân khấu TP HCM - Ảnh 1.

PGS-TS Trần Yến Chi giảng dạy tại lớp tập huấn tác giả - biên kịch sân khấu

Nội dung khóa học bao quát những vấn đề cốt lõi của nghề biên kịch trong bối cảnh mới với hệ thống chuyên đề mang tính định hướng: từ tình hình đất nước - thế giới, tư duy chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đến các vấn đề chuyên môn như xây dựng ý tưởng kịch bản, cấu trúc - bố cục, xung đột kịch, xây dựng nhân vật và những hình thức sân khấu Việt Nam - thế giới hiện nay.

TIN LIÊN QUAN

Đặc biệt, lớp tập huấn nhấn mạnh sự sáng tạo trong nội dung và thông điệp, cách khai thác mâu thuẫn để làm nổi bật tư tưởng chủ đề, cũng như kỹ năng chuyển hóa ý tưởng thành kịch bản hoàn chỉnh - bước quan trọng nhất trong hành trình hình thành một tác phẩm sân khấu.

Việc tổ chức lớp tập huấn thường niên khẳng định nỗ lực của Hội Sân khấu TP HCM trong việc bồi dưỡng nguồn lực sáng tạo, bảo đảm cho sân khấu thành phố luôn phát triển theo hướng đậm đà bản sắc dân tộc - tiến bộ - nhân văn và thích ứng với xu thế đổi mới của thời đại.

Tin liên quan

Hội Sân khấu TP HCM tập huấn cho 32 tác giả trẻ

Hội Sân khấu TP HCM tập huấn cho 32 tác giả trẻ

Ngày 10-10, Hội Sân khấu TP HCM đã khai mạc đợt tập huấn dành cho 32 tác giả trẻ viết về sân khấu.

Antigon – Dấu ấn thử nghiệm độc đáo của Bùi Như Lai

(NLĐO) - Khi bi kịch Hy Lạp cổ gặp ngôn ngữ sân khấu thử nghiệm Việt do đạo diễn Bùi Như Lai dàn dựng

Giữ bản sắc trong cuộc đua thử nghiệm

Thử nghiệm là xu thế tất yếu, nhưng chỉ có ý nghĩa khi nó bền vững trên nền tảng văn hóa và hướng đến con người

