Văn hóa - Văn nghệ

Bom tấn ngoại khuấy động rạp hè

MINH KHUÊ

Gần một năm sau khi "Superman" gây sốt phòng vé toàn cầu, DC Studios trở lại với khán giả Việt mùa hè 2026 qua màn "chào sân" của "Supergirl"

Phim "Supergirl" do Craig Gillespie đạo diễn, James Gunn giữ vai trò đồng sản xuất, quy tụ dàn diễn viên: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz… Tác phẩm khởi chiếu tại rạp Việt từ ngày 26-6.

Hấp dẫn phim "bom tấn" ngoại

"Supergirl" tên thật là Kara Zor-El, em họ của Superman, được nuôi dưỡng trên một mảnh vỡ của hành tinh Krypton bị phá hủy, từng chứng kiến người xung quanh mình thiệt mạng nên chai sạn cảm xúc so với anh họ nuôi dưỡng ở trái đất. Cô kỷ niệm sinh nhật lần thứ 23 của mình bằng cách du hành khắp thiên hà cùng chú chó Krypto. Trên đường đi, cô gặp cô bé Ruthye Marye Knoll và vướng phải bi kịch dẫn đến một cuộc trả thù đẫm máu.

Đạo diễn Craig Gillespie bày tỏ: "Cô ấy có những ám ảnh, những gánh nặng riêng, rất khác biệt với Superman. Phim hứa hẹn là một tác phẩm phá vỡ mọi định kiến, mang đến hình tượng một nữ siêu anh hùng độc đáo bậc nhất màn ảnh".

Đạo diễn lừng danh Christopher Nolan cũng trở lại với rạp Việt bằng "bom tấn" được khán giả trông đợi mang tên "The Odyssey". Đây là phim điện ảnh thứ 13 do Christopher Nolan đạo diễn, dựa trên bài thơ cổ cùng tên của Homer. Nội dung phim kể về hành trình đầy thử thách của người anh hùng Hy Lạp Odysseus trong nỗ lực trở về nhà sau cuộc chiến tại thành Troy. Tác phẩm sẽ đi vào lịch sử là bộ phim đầu tiên được quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX.

Ngoài vai trò đạo diễn, Christopher Nolan còn đảm nhận khâu kịch bản và sản xuất bộ phim cùng vợ là Emma Thomas. Dàn diễn viên của "The Odyssey" gồm những tên tuổi hàng đầu: Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron… Phim ra rạp từ ngày 17-7.

Bom tấn ngoại khuấy động rạp hè - Ảnh 1.

Poster phim “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh”

Một phim thương hiệu đáng xem trong dịp hè này là "Spider-Man". Lần này, nhân vật chính Peter Parker trở lại với khán giả Việt qua phần phim "Spider-Man: Brand New Day". Sau kết thúc phần phim "Spider-Man: No Way Home", Peter Parker dù cứu được thế giới khỏi thảm họa đa vũ trụ nhưng gần như mất tất cả: danh tính bị xóa khỏi ký ức mọi người, những mối quan hệ thân thiết tan biến và một tương lai từng được xây dựng giờ chỉ còn là ký ức dang dở của riêng anh. Phim do Destin Daniel Cretton đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal…, dự kiến ra rạp từ ngày 31-7.

Ngoài ra, một số thương hiệu được đầu tư lớn đáng quan tâm trong dịp hè năm nay còn có: "Insidious: Out of the Further", "Moana"…

Sức hút phim hoạt hình

Phim hoạt hình - một thể loại được khán giả gia đình, khán giả "nhí" yêu thích - cũng ra mắt nhiều phim như: "Toy Story 5", hậu truyện của "Toy Story 4", do Andrew Stanton viết kịch bản kiêm đạo diễn. Nội dung phần phim này xoay quanh sự kết hợp giữa đồ chơi và công nghệ. Buzz, Woody, Jessie và những người bạn còn lại trong nhóm phải đối mặt với những thử thách mới. Phim ra rạp từ ngày 19-6.

Phim hoạt hình "Minions & Monsters" do đạo diễn Pierre Coffin chỉ đạo thực hiện, ra rạp từ ngày 1-7. Đạo diễn Pierre Coffin là người đứng sau thành công của 3 phần đầu thương hiệu "Kẻ trộm mặt trăng" và phần phim "Minions" (2015). Hơn 10 năm kể từ khi ra đời, "Minions" đã trở thành những nhân vật hoạt hình biểu tượng, được công nhận và yêu mến trên toàn cầu bởi người hâm mộ ở mọi lứa tuổi.

Bom tấn ngoại khuấy động rạp hè - Ảnh 2.

Phim “The Odyssey”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Phim "Conan Movie 29 (2026): Fallen Angel of the Highway", do Hasui Takahiro đạo diễn, dự kiến ra rạp Việt tháng 7 hoặc tháng 8. Đây là bộ phim thứ 29 của loạt "Thám tử lừng danh Conan". Phim lấy bối cảnh tại Yokohama, khi đó Conan cùng nhóm bạn tham dự Lễ hội mô tô Kanagawa. Một chiếc mô tô đen bí ẩn bất ngờ xuất hiện và gây náo loạn, nữ cảnh sát Chihaya Hagiwara - thuộc đội mô tô của tỉnh Kanagawa, được mệnh danh là "nữ thần gió" - truy đuổi nó. 

Bên cạnh các phim thương hiệu ngoại, mùa hè này, khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm "bom tấn" Việt đáng mong đợi như: "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, ra rạp từ ngày 28-8; "Sợi chỉ đỏ" của đạo diễn Hàm Trần, ra rạp từ ngày 14-8; "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" của đạo diễn Huỳnh Lập, ra rạp từ ngày 21-8.


