Bốn chuyên gia quốc tế nhận Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe Nhân dân”

Sáng 10-11, Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp lần thứ 25 đã khai mạc tại Hà Nội, thu hút 1.500 đại biểu và hơn 80 báo cáo viên quốc tế từ Pháp, Úc, Ý, Đức, Malaysia…

Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp đánh dấu hơn 25 năm hợp tác y học giữa hai nước

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, 25 năm hợp tác y học Việt - Pháp không chỉ tạo diễn đàn học thuật uy tín, mà còn là nơi hội tụ tri thức và tinh hoa y học của hai nước. 30 năm qua, hơn 3.000 bác sĩ nội trú được đào tạo tại các bệnh viện danh tiếng của Pháp, đóng góp quan trọng vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế Việt Nam, trong đó có ngành sản phụ khoa.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành y tế triển khai các nghị quyết chiến lược về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và chăm sóc sức khỏe theo vòng đời. Thứ trưởng Thuấn đề nghị ngành sản phụ khoa tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và thuật toán học máy trong sàng lọc nguy cơ, chẩn đoán sớm và quản lý thai kỳ nguy cơ cao. Đồng thời, chuẩn hóa quy trình chăm sóc toàn diện bà mẹ – trẻ sơ sinh, từ tiền sản đến hậu sản, gắn với hướng dẫn quốc tế và thực tiễn Việt Nam, nhằm giảm tử vong mẹ và tai biến sản khoa.

Ông nhấn mạnh hội nghị cũng là dịp tri ân bốn chuyên gia quốc tế được trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe Nhân dân", những người đã đóng góp bền bỉ cho sự phát triển sản phụ khoa Việt Nam. "Các giáo sư, bác sĩ không chỉ là những thầy thuốc tài năng, mà còn là cầu nối văn hóa và tri thức giữa hai dân tộc"- GS Thuấn khẳng định.

Các chuyên gia quốc tế nhận Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe Nhân dân” từ Bộ Y tế

Phát biểu khai mạc, GS-TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết hội nghị là sự kiện khoa học thường niên uy tín, đánh dấu hơn 25 năm hợp tác chuyên môn Việt – Pháp trong nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Hội nghị năm nay tập trung các chủ đề được quan tâm như siêu âm chẩn đoán trước sinh, bảo tồn chức năng sinh sản trong ung thư, ung thư phụ khoa, di truyền – chẩn đoán trước sinh, hỗ trợ sinh sản, rau cài răng lược, sảy thai liên tiếp, sinh non…

GS Ánh nhấn mạnh lần đầu tiên chuyên đề bảo tồn khả năng sinh sản ở phụ nữ mắc ung thư được giới thiệu tại Việt Nam. Trước đây, phụ nữ mắc bệnh thường phải cắt bỏ các cơ quan sinh sản, nhưng xu hướng hiện đại là điều trị đồng thời bảo tồn chức năng sinh sản và nội tiết. Ông dẫn chứng một bệnh nhân 11 tuổi bị ung thư buồng trứng, buồng trứng lành được bảo tồn và 13 năm sau sinh con bình thường. Trên thế giới, hàng trăm trẻ cũng ra đời nhờ kỹ thuật này.

Kỹ thuật được chỉ định cho người mắc ung thư vùng tiểu khung, phải xạ trị hoặc muốn sinh con ở tuổi 40, không khuyến khích sinh con muộn, nhưng đáp ứng nhu cầu bảo tồn sinh sản sau điều trị.

Hiện Bệnh viện Phụ sản Trung ương là đơn vị đầu tiên triển khai kỹ thuật này tại Việt Nam, đồng thời cử cán bộ đi đào tạo và đề xuất Bộ Y tế các giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.