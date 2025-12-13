HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Đời sống

Bốn con giáp này đón những ngày vàng son, "lộc lá" nhân đôi

Huệ Bình tổng hợp (theo Women’s Health)

(NLĐO) – Trong những ngày cuối tháng 10 Âm lịch, tuổi Mão được xem là con giáp có “lộc trời cho” mạnh nhất

Theo tạp chí Women’s Health, tháng 10 Âm lịch chứng kiến sự lên ngôi của nhiều con giáp ở các khía cạnh khác nhau. Trong đó, 4 con gặp nhiều may mắn, vận khí hanh thông, tài lộc và sự nghiệp đều đáng ngưỡng mộ. Đó là Tý, Sửu, Mão, Dậu.

Tuổi Tý: Sự nghiệp đạt đỉnh

Trong những ngày cuối tháng 10 Âm lịch, tuổi Tý đón nhận tin vui lớn nhất trong sự nghiệp với chỉ số cao ngất ngưởng.

Vận thế của tuổi Tý trong tháng này vô cùng vượng về mặt công việc, dễ đạt được cảm giác thành tựu. Đặc biệt, những người làm trong các lĩnh vực như marketing hay nghệ thuật, sẽ cảm nhận rõ rệt nhất luồng năng lượng may mắn này.

Đây là thời điểm lý tưởng để mở rộng mối quan hệ, tích cực tham gia các hoạt động xã giao và chạy việc bên ngoài. Việc tăng cường tương tác sẽ giúp tuổi Tý thu hút được những điều tốt đẹp, dễ dàng nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân.

Tuổi Sửu: Phúc lộc đề huề

Tháng này, tuổi Sửu đón nhận một tháng rực rỡ. Cả sự nghiệp và tài lộc đều đạt mức cao.

Công việc của người tuổi Sửu diễn ra suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng công việc có phần bận rộn và vất vả, nhưng mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng. Mối quan hệ nơi công sở hòa hợp, có lợi cho việc tận dụng mạng lưới quan hệ để thúc đẩy sự phát triển cá nhân.

Quan trọng hơn cả, vận tài lộc của tuổi Sửu cực kỳ tốt. Các khoản đầu tư ngắn hạn dễ mang lại lợi nhuận. Vận may bất ngờ như trúng thưởng, xổ số cũng rất dễ mỉm cười với con giáp này.

Bốn con giáp này đón tháng vàng son, lộc lá nhân đôi - Ảnh 1.

Công việc của con giáp Sửu có phần bận rộn và vất vả, nhưng mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng. Ảnh: Pexels

Tuổi Mão: Tài phú bùng nổ, phát lộc phát tài

Người tuổi Mão sẽ trải qua những ngày cuối tháng 10 Âm lịch với vận may cực thịnh. Tài lộc bùng nổ, chạm mức cao nhất.

Đây là tháng có khoản thu nhập đáng kể, rất lợi cho việc đàm phán lương bổng, cơ hội để tăng giá trị bản thân là rất cao. Hơn thế nữa, con giáp này có vận "lộc trời cho", dễ trúng thưởng, đầu tư ngắn hạn thu lợi nhanh chóng, tạo ra nhiều kênh thu nhập khác nhau.

Về mặt tình cảm, tuổi Mão cũng gặp được nhân duyên tốt, thuận lợi cho việc tỏ tình và dễ gặt hái tình cảm chân thành.

Để phát tài, con giáp này nên tận dụng mọi cơ hội để đàm phán lương, xem xét lại giá trị bản thân và tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư ngắn hạn để tận dụng tối đa dòng chảy tài lộc đang thịnh vượng này.

Tuổi Dậu: Tình tiền viên mãn

Tuổi Dậu có một tháng 10 Âm lịch vận thế hanh thông, được cả thần tình yêu và thần Tài trợ lực, đạt thành tựu cả về tình duyên và tài lộc.

Vận tài lộc của tuổi Dậu ở mức cao. Đặc biệt, vận may bất ngờ vô cùng tốt, giúp dễ dàng thu lợi từ các khoản đầu tư ngắn hạn. Ngay cả việc mua sắm cũng dễ mua được hàng tốt với giá hời hoặc nhận được quà tặng giá trị.

Về mặt tình cảm, vận đào hoa nở rộ, người độc thân dễ kết duyên với đối tượng tâm đầu ý hợp, có cơ hội phát triển mối quan hệ ổn định. Người có đôi thường xuyên tạo bất ngờ nhỏ, giúp tình cảm thêm ngọt ngào.

Mặc dù sự nghiệp chỉ ở mức trung bình, con giáp này chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và tránh xen vào chuyện người khác là có thể giữ được sự ổn định, tiếp tục tận hưởng dòng tiền đang dồi dào.

