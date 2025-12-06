HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Bóng chuyền nữ Việt biến động về nhân sự

Đ.Linh

Đây là mất mát lớn của tuyển Việt Nam, sau khi đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền không tham gia thi đấu tại đại hội lần này cũng với lý do sức khỏe.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải thay đổi nhân sự phút cuối, trong khi Philippines sử dụng lực lượng nội binh mạnh nhất với quyết tâm lật đổ ngôi hậu của chủ nhà Thái Lan.

Vừa chào đón 2 cầu thủ trụ cột Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy trở về từ Nhật Bản kịp ngày hội quân, đội tuyển Việt Nam bất ngờ phải nói lời chia tay với phụ công Nguyễn Thị Trinh. Tuyển thủ 29 tuổi quê Đắk Lắk đã viết đơn xin rút khỏi đội tuyển chỉ vài ngày trước khi lên đường tham dự SEA Games 2025 vì chấn thương chưa bình phục.

Đây là mất mát lớn của tuyển Việt Nam, sau khi đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền không tham gia thi đấu tại đại hội lần này cũng với lý do sức khỏe. Đội phải đề xuất triệu tập gấp phụ công trẻ của VTV Bình Điền Long An là Lê Như Anh để thay thế.

Trong vài năm qua, Nguyễn Thị Trinh là một trong những mũi phụ công kỳ cựu của tuyển Việt Nam, thường xuyên góp mặt ở các sân chơi lớn và giành rất nhiều danh hiệu. Gần đây, cô phải đối mặt với nhiều khó khăn về thể lực do tuổi tác và chấn thương.

"Người thế vai" Lê Như Anh là một trụ cột có những đóng góp quan trọng giúp đội tuyển U20 Việt Nam giành vé tham dự vòng chung kết Giải Bóng chuyền U21 thế giới 2025. Dù mới 20 tuổi nhưng Như Anh được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trụ cột hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam. Trước mắt, Như Anh sẽ có nhiều cơ hội thi đấu tại SEA Games lần đầu tiên bên cạnh người đồng đội ở tuyển U20 là Bùi Thị Ánh Thảo.

Bóng chuyền nữ Việt biến động về nhân sự - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Trinh (đứng giữa, bên phải lưới) trong thành phần tuyển Việt Nam thắng Philippines ở chung kết VTV Cup 2025. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu soán ngôi của đội Thái Lan. Philippines cũng không giấu tham vọng giành HCV môn bóng chuyền nữ tại SEA Games 33 lần này. Trong năm 2025, tuyển nữ Philippines thi đấu rất thành công và chạm tay đến nhiều cột mốc thành tích quốc tế quan trọng, như á quân AVC Nations Cup, 2 lần giành huy chương đồng SEA V.League.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV người Brazil Jorge de Brito cho rằng tuyển nữ Philippines có đủ khả năng giành chiến thắng cao nhất tại SEA Games 33. Không cần triệu tập các VĐV nhập tịch gốc Mỹ, HLV De Brito vẫn có trong tay dàn sao gồm Jia De Guzman, Alyssa Solomon, Alleiah Malaluan… trưởng thành từ sân chơi quốc nội cũng như Đông Nam Á.

20 năm qua tại đấu trường SEA Games, bóng chuyền nữ Philippines chưa có được tấm huy chương nào. Tuy nhiên, suốt 1 năm qua, đội thường xuyên được tập huấn ở nước ngoài và với dàn cầu thủ đang đạt phong độ rất cao, tuyển Philippines hy vọng sẽ tạo được bất ngờ lớn tại SEA Games 33.

Môn bóng chuyền nữ tranh tài từ ngày 10 đến 19-12 ở 2 bảng đấu: Thái Lan, Philippines, Singapore (bảng A) và Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Malaysia (bảng B).

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cũng vừa phải triệu tập Trần Anh Tú (LPBank Ninh Bình) để thay thế cho libero Huỳnh Trung Trực. Chơi ở vị trí chủ công nhưng Trần Anh Tú có khả năng chuyền một và phòng thủ hàng sau rất tốt.


