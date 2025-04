Bóng chuyền TP HCM sẽ khởi sắc?

Toàn thắng 5 trận tại vòng 1 Giải Vô địch quốc gia và mở màn Cúp Hùng Vương bằng chiến thắng giòn giã 3-0 trước Đà Nẵng, đội bóng chuyền Công an TP HCM tự tin sẽ làm được điều tương tự trong trận chung kết ngày 8-4, bất kể đối thủ là ai trong 2 đội bóng quân đội gồm Biên Phòng MB và Thể Công Tân Cảng.

Làm lại từ đầu

Tháng 10-2024, HLV Vũ Văn Duân cùng các học trò vượt qua mọi đối thủ ở giải hạng A toàn quốc, chính thức giành quyền trở lại sân chơi hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam. 7 năm không dài nhưng cũng không phải quãng thời gian quá ngắn đối với một đội thể thao từng chơi bóng đỉnh cao nhưng vì cơ chế, cùng với phương hướng phát triển phụ thuộc vào chủ trương của ngành nên luôn phải nép mình ở các sân chơi hạng dưới.

Công an TP HCM thăng hoa với dàn cầu thủ nội đẳng cấp và ngoại binh chất lượng. Ảnh: TRỌNG ANH

Cùng với việc các đội bóng đá ngành được phép trở lại sân chơi chuyên nghiệp từ những năm đầu thập niên 2020, ê-kíp bóng chuyền Công an TP HCM như được "tái sinh". Vươn lên gần như từ con số 0 khi phải làm lại từ dàn cầu thủ trẻ, mùa bóng 2024 thực sự là giai đoạn chuyển mình của đội bóng này.

Được đầu tư rất mạnh, CLB Công an TP HCM còn may mắn khi chiêu mộ được dàn nội binh đẳng cấp như Giang Văn Đức, Phạm Thái Hưng, Nguyễn Văn Hạnh, Lâm Văn Sanh, Lê Quang Đoàn, Bùi Xuân Tiến... Đội bất khả chiến bại này khi vượt qua mọi đối thủ, kể cả những đội mạnh như VLXD Bình Dương hay tuyển TP HCM để chính thức lên ngôi vô địch Giải Hạng A toàn quốc 2024.

Tập thể giàu khát vọng, cống hiến

Không chỉ tiêu thành tích cụ thể nào được giao cho CLB Công an TP HCM ở mùa giải 2025. Thế nhưng, nhìn vào khoản đầu tư cực khủng, ngoài dàn nội binh đẳng cấp như Quản Trọng Nghĩa, Phạm Quốc Dư, Nguyễn Văn Quốc Duy, Đinh Văn Tú, còn có các ngoại binh như Michał Kubiak và Julio Cesar Cardenas, khó ai tin đội bóng này chấp nhận thành tích xoàng xĩnh.

Cho đến thời điểm này, ngoài 2 thất bại ở bán kết và trận tranh hạng 3 Giải giao hữu Cúp Bình Điền - Hoa Lư, CLB Công an TP HCM đã thắng ở tất cả các trận đấu từ đầu năm 2025, từ 5 trận vòng bảng tại Giải Vô địch quốc gia cho đến trận bán kết 1 Cúp Hùng Vương!

Theo Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền TP HCM Hà Vũ Sơn, nếu thành công ở Cúp Hùng Vương, đấy sẽ là sự khích lệ lớn đối với đội bóng ai cũng cho là "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" nhưng thực chất là một tập thể giàu khát vọng, luôn đoàn kết, nhất trí hướng đến chiến thắng.

Chỉ có khoảng một tháng để "ráp" đội hình gồm hầu hết gương mặt được chiêu mộ mới, 2 ngoại binh Michal Kubiak và Julio Cesar Cardenas thậm chí chỉ có một tuần để làm quen với đồng đội, thế nhưng Công an TP HCM đã chứng tỏ được sức mạnh. Theo giới chuyên môn, đã có khá nhiều tân binh thi đấu rất tốt ngay sau khi thăng hạng nhưng việc Công an TP HCM toàn thắng 5 trận để đứng đầu vòng 1 giải vô địch quốc gia là điều chưa từng có.

Khả năng vô địch Cúp Hùng Vương của đội cũng rất lớn khi là ê-kíp duy nhất sử dụng đến 3 ngoại binh và thi đấu áp đảo trước Đà Nẵng khiến cả Biên Phòng MB lẫn Thể Công Tân Cảng - 1 trong 2 đội này sẽ chơi trận chung kết - cũng phải hết sức e dè.

Hành trình dài phía trước

Tuyển nam TP HCM đang chờ tranh suất thăng hạng từ Giải Hạng A toàn quốc trong khi tuyển nữ TP HCM là đội duy nhất thua đủ 5 trận tại vòng 1 Giải Vô địch quốc gia 2025, những thông tin chưa hẳn đã khả quan khi nói đến sự trở lại của bóng chuyền TP HCM, một thời là cái nôi của bóng chuyền cả nước.

Thiếu cơ chế hoạt động phù hợp, không thu hút được những nhà đầu tư lớn cho những kế hoạch dài hơi, bóng chuyền TP HCM cứ ì ạch sau giai đoạn "hồi sinh" ngắn ngủi các năm 2018 và 2019. Chuyện các cầu thủ trụ cột của đội nam TP HCM đòi thanh toán nợ lương rồi rời đi gần hết năm 2023 không phải là bài học kinh nghiệm quá mới, bởi ngay cả đội nữ TP HCM cũng xem việc lên - xuống hạng như "chuyện thường ngày ở huyện" từ những điều kiện bảo đảm khá èo uột tương tự kéo dài đã nhiều năm.

Hiện tượng Công an TP HCM được người hâm mộ bóng chuyền chào đón, được chỉ ra bởi nguyên do đội bóng này đóng quân trên địa bàn thành phố! Ngay cả Liên đoàn Bóng chuyền TP HCM cũng chỉ đóng vai trò tư vấn về chuyên môn, tham mưu trong các thương vụ chiêu mộ ngoại binh và hỗ trợ thủ tục khi thi đấu ở hệ thống giải quốc gia. Lực lượng VĐV của Công an TP HCM đa phần là từ nguồn ngoại tỉnh, không có mấy thành viên được đào tạo tại thành phố, gắn bó với đội chủ yếu bằng các hợp đồng ngắn hạn...

Còn cả một hành trình dài để có thể khẳng định bóng chuyền TP HCM sẽ tìm lại được thời hoàng kim. Thay đổi cả một tư duy làm bóng chuyền đã lỗi thời, từ trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước cho đến đội ngũ những người làm chuyên môn thực sự có tâm huyết vẫn là bài toán khó dành cho bóng chuyền thành phố.

"Cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tay sau 7 tháng thăng hạng, hay nói đúng hơn, sau hơn 7 năm chờ đợi, đang rộng mở với đội Công an TP HCM.