Bóng đá Khatoco Khánh Hòa xuất quân dự Giải Hạng nhất 2025-2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Bóng đá Khatoco Khánh Hòa xuất quân dự Giải Hạng nhất 2025-2026

Kỳ Nam

(NLĐO) - Ngày 8-9, Tổng Công ty Khánh Việt tổ chức lễ xuất quân CLB bóng đá Khatoco Khánh Hòa tham gia Giải Hạng nhất 2025-2026.

Theo đó, CLB bóng đá Khatoco Khánh Hòa đã ra mắt Ban huấn luyện và đội hình mùa giải mới với 33 thành viên gồm 7 thành viên Ban huấn luyện và 26 cầu thủ, giới thiệu trang phục thi đấu chính thức Giải bóng đá Hạng nhất Quốc gia 2025-2026, đồng thời tiếp nhận tài trợ từ Công ty Yến Sào Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Midomax Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và đông đảo người hâm mộ đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng bóng đá Khánh Hòa trong thời gian qua.

Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa để bóng đá Khánh Hòa phát triển bền vững.

Câu lạc bộ bóng đá Khatoco khánh hòa xuất quân giải hạng nhất 2025 - 2026 - Ảnh 1.

Câu lạc bộ bóng đá Khatoco khánh hòa xuất quân giải hạng nhất 2025 - 2026 - Ảnh 2.

Ông Trần Minh Quang - Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt tặng hoa cảm ơn Nhà tài trợ

Câu lạc bộ bóng đá Khatoco khánh hòa xuất quân giải hạng nhất 2025 - 2026 - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt chụp hình lưu niệm cùng đội bóng

Câu lạc bộ bóng đá Khatoco khánh hòa xuất quân giải hạng nhất 2025 - 2026 - Ảnh 4.

Lãnh đạo Công ty Yến Sào Khánh Hòa trao tài trợ cho đội bóng Khatoco Khánh Hòa tham gia mùa giải mới 2025 - 2026

Câu lạc bộ bóng đá Khatoco khánh hòa xuất quân giải hạng nhất 2025 - 2026 - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Long Biên cũng đề nghị đội bóng Khatoco Khánh Hòa tham gia mùa giải mới với tinh thần đoàn kết, bình tĩnh, tự tin, quyết tâm giành thành tích cao nhất, phấn đấu sớm trở lại V-League

Câu lạc bộ bóng đá Khatoco khánh hòa xuất quân giải hạng nhất 2025 - 2026 - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Long Biên tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo và Ban huấn luyện đội bóng Khatoco Khánh Hòa

Bước vào mùa giải mới, đội bóng Khatoco Khánh Hòa thể hiện quyết tâm đoàn kết, nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo quê hương và tình cảm yêu mến của người hâm mộ, hướng đến mục tiêu trụ hạng thành công ở mùa giải mới, tạo nền tảng vững chắc cho những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

TIN LIÊN QUAN

Sau Lễ xuất quân, Câu lạc bộ Khatoco Khánh Hòa sẽ có trận mở màn mùa giải mới vòng loại Cúp quốc gia vào lúc 17 giờ ngày 12-9 trên sân 19 tháng 8 Nha Trang.

Tin liên quan

Khatoco Khánh Hòa mời HLV Lê Hữu Tường

Khatoco Khánh Hòa mời HLV Lê Hữu Tường

Giám đốc điều hành CLB Khatoco Khánh Hòa (K.KH) - ông Trần Vĩnh Lộc - cho biết việc mời HLV Lê Hữu Tường của TPHCM về nắm đội K.KH đã được lãnh đạo CLB cân nhắc rất kỹ khi lớp HLV trẻ tại chỗ chưa đủ chín muồi về bản lĩnh, kinh nghiệm cầm quân.

Khatoco Khánh Hoà kỷ luật Tấn Tài

Nguồn tin từ nội bộ cầu thủ K.KH cho hay, tuyển thủ Lê Tấn Tài đã bị lãnh đạo CLB K.KH kỷ luật cấm thi đấu 4 trận kể từ trận đấu gặp SLNA vào chiều 27-3.

Khatoco Khánh Hòa lên hạng

Giành trọn 3 điểm ở trận này, đội Khánh Hòa đã chính thức đoạt vé thăng hạng mà không cần chờ kết quả các cặp đấu khác cũng như kết quả ở lượt đấu cuối cùng với đội Quảng Nam vào tuần sau.

Khatoco Khánh Hòa Tổng công ty Khánh Việt giải hạng Nhất 2025-2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo