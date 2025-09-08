Bóng đá Khatoco Khánh Hòa xuất quân dự Giải Hạng nhất 2025-2026

Theo đó, CLB bóng đá Khatoco Khánh Hòa đã ra mắt Ban huấn luyện và đội hình mùa giải mới với 33 thành viên gồm 7 thành viên Ban huấn luyện và 26 cầu thủ, giới thiệu trang phục thi đấu chính thức Giải bóng đá Hạng nhất Quốc gia 2025-2026, đồng thời tiếp nhận tài trợ từ Công ty Yến Sào Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Midomax Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và đông đảo người hâm mộ đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng bóng đá Khánh Hòa trong thời gian qua.

Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa để bóng đá Khánh Hòa phát triển bền vững.

Ông Trần Minh Quang - Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt tặng hoa cảm ơn Nhà tài trợ

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt chụp hình lưu niệm cùng đội bóng

Lãnh đạo Công ty Yến Sào Khánh Hòa trao tài trợ cho đội bóng Khatoco Khánh Hòa tham gia mùa giải mới 2025 - 2026

Ông Nguyễn Long Biên cũng đề nghị đội bóng Khatoco Khánh Hòa tham gia mùa giải mới với tinh thần đoàn kết, bình tĩnh, tự tin, quyết tâm giành thành tích cao nhất, phấn đấu sớm trở lại V-League

Ông Nguyễn Long Biên tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo và Ban huấn luyện đội bóng Khatoco Khánh Hòa

Bước vào mùa giải mới, đội bóng Khatoco Khánh Hòa thể hiện quyết tâm đoàn kết, nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo quê hương và tình cảm yêu mến của người hâm mộ, hướng đến mục tiêu trụ hạng thành công ở mùa giải mới, tạo nền tảng vững chắc cho những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Sau Lễ xuất quân, Câu lạc bộ Khatoco Khánh Hòa sẽ có trận mở màn mùa giải mới vòng loại Cúp quốc gia vào lúc 17 giờ ngày 12-9 trên sân 19 tháng 8 Nha Trang.