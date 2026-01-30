Bóng đá Trung Quốc: 73 án cấm suốt đời và cú sốc Chinese Super League

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Bóng đá Trung Quốc: 73 án cấm suốt đời và cú sốc Chinese Super League

Đông Linh (theo News, ABC)

(NLĐO) - Bóng đá Trung Quốc công bố hàng loạt án phạt nghiêm khắc dành cho các quan chức, cầu thủ lẫn đội bóng, đủ để mùa giải mới Chinese Super League lao đao.

Bóng đá Trung Quốc đang trải qua cuộc khủng hoảng tham nhũng nghiêm trọng bậc nhất trong lịch sử, khi Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) ban hành hàng loạt án phạt, bao gồm việc cấm tham gia vĩnh viễn vào hoạt động bóng đá đối với 73 cá nhân, trong đó có những nhân vật từng nắm giữ vai trò then chốt của nền bóng đá nước này.

Không chỉ có vậy, 13 CLB chuyên nghiệp thuộc Chinese Super League bị cuốn vào bê bối dàn xếp tỉ số và tham nhũng với 9 đội trong số này phải khởi đầu mùa giải mới bằng những án trừ điểm nặng nề.

Bóng đá Trung Quốc: 73 án cấm suốt đời và cú sốc Chinese Super League - Ảnh 1.

Li Tie (phải) khi dẫn dắt tuyển Trung Quốc (2019-2021)

Chiến dịch trấn áp mạnh tay này không chỉ làm rung chuyển bộ máy quản lý bóng đá Trung Quốc mà còn tác động trực tiếp đến cục diện Chinese Super League (CSL). Trong bối cảnh nhiều CLB đã lâm vào khủng hoảng tài chính và niềm tin, các án phạt càng khiến giải đấu hàng đầu Trung Quốc thêm chao đảo.

Bóng đá Trung Quốc: 73 án cấm suốt đời và cú sốc Chinese Super League - Ảnh 2.

... và khi ra trước vành móng ngựa năm 2024

Theo thông báo của CFA, 73 cá nhân đã bị cấm vĩnh viễn tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá vì dàn xếp tỉ số và tham nhũng. Danh sách này bao gồm Chen Xuyuan, cựu Chủ tịch CFA và Li Tie, cựu HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc giai đoạn 2019–2021.

Bóng đá Trung Quốc: 73 án cấm suốt đời và cú sốc Chinese Super League - Ảnh 3.

Chen Xuyuan, cựu chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc

Cả Li Tie và Chen Xuyuan đều đã bị kết án trong năm 2024. Li Tie lĩnh án tù 20 năm vì các tội danh liên quan đến hối lộ và dàn xếp tỉ số, trong khi Chen Xuyuan bị tuyên án tù chung thân do nhận hối lộ với số tiền hơn 10 triệu USD. CFA nhấn mạnh các án cấm vĩnh viễn được đưa ra trên cơ sở các bản án đã có hiệu lực pháp luật, thể hiện lập trường không khoan nhượng trong việc làm trong sạch bóng đá.

Bóng đá Trung Quốc: 73 án cấm suốt đời và cú sốc Chinese Super League - Ảnh 4.

Shanghai Port nhận án phạt nghiêm khắc

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý cá nhân, CFA còn mạnh tay trừng phạt các CLB chuyên nghiệp. Trong số 16 đội tham dự CSL mùa 2025, có tới 11 CLB bị trừ điểm và phạt tiền. Sau các án xuống hạng, khi mùa giải CSL 2026 khởi tranh vào tháng 3, sẽ có 9 đội phải bắt đầu mùa giải với số điểm âm, điều chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

TIN LIÊN QUAN

Hai CLB chịu án nặng nhất là Tianjin Jinmen Tiger và á quân mùa trước Shanghai Shenhua, cùng bị trừ 10 điểm và nộp phạt 1 triệu nhân dân tệ. Shanghai Port, nhà vô địch CSL ba mùa liên tiếp gần đây, bị trừ 5 điểm và phạt 400.000 nhân dân tệ, tương tự là trường hợp của Beijing Guoan, Wuhan Three Towns và Zhejiang FC. Qingdao Hainiu bị trừ 7 điểm, còn Henan FC và Shandong Taishan cùng nhận án trừ 6 điểm.

Bóng đá Trung Quốc: 73 án cấm suốt đời và cú sốc Chinese Super League - Ảnh 5.

HLV Kevin Muscat lo lắng cho tương lai Shanghai Port

Những án phạt này lập tức tạo ra tác động lớn tới cục diện giải đấu và các HLV nước ngoài. Kevin Muscat, người đã giúp Shanghai Port giành hai chức vô địch liên tiếp và đang hướng tới mục tiêu lập cú hat-trick danh hiệu, buộc phải bắt đầu mùa giải trong thế bất lợi. Ross Aloisi (Zhejiang FC) và Nick Montgomery (Beijing Guoan) cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi các đội bóng của họ đều phải xuất phát với điểm số âm.

Chỉ có John Aloisi là tránh được án trừng phạt, khi Chengdu Rongcheng của ông là CLB duy nhất trong nhóm 6 đội dẫn đầu mùa trước không bị trừ điểm. Tuy nhiên, các HLV ngoại nhìn chung không phải là nguyên nhân của bê bối, mà chỉ là những người chịu hệ lụy từ các sai phạm mang tính hệ thống kéo dài nhiều năm.

Trong bối cảnh nhiều CLB Trung Quốc đang lâm vào khủng hoảng tài chính, các án phạt nặng nề càng khiến tương lai CSL trở nên u ám. Guangzhou FC, đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu, đã phải giải thể vào năm 2025 sau khi không thể thanh toán các khoản nợ đúng hạn.

Bóng đá Trung Quốc: 73 án cấm suốt đời và cú sốc Chinese Super League - Ảnh 6.

Á quân U23 châu Á 2026 là danh hiệu đáng chú ý của bóng đá Trung Quốc những năm gần đây

Chiến dịch chống tham nhũng được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Trung Quốc lập lại trật tự và xây dựng môi trường thi đấu minh bạch hơn. Tuy nhiên, cuộc "đại phẫu" này cũng cho thấy chiều sâu của khủng hoảng, đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng phục hồi của một nền bóng đá đã sa sút cả về niềm tin lẫn thành tích trong nhiều năm qua.

Tin liên quan

Hai cựu quan chức LĐBĐ Trung Quốc bị bỏ tù vì tham nhũng

Hai cựu quan chức LĐBĐ Trung Quốc bị bỏ tù vì tham nhũng

(NLĐO) - Tòa án Trung Quốc vừa tuyên án tù đối với hai cựu lãnh đạo cấp cao của Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) nước này, trong chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt.

Cựu HLV tuyển Trung Quốc nhận án 20 năm tù vì đưa, nhận hối lộ

(NLĐO) – Phiên xét xử phúc thẩm của tòa án quyết định giảm hình phạt từ chung thân xuống còn 20 năm tù giam đối với cựu HLV tuyển Trung Quốc Li Tie

Báo chí, HLV tuyển Trung Quốc nói gì sau thảm bại 0-7 trước Nhật Bản?

(NLĐO) – Trung Quốc không mạnh, thế nhưng để thua 7 bàn trắng trên sân Saitama của Nhật Bản thực sự là kết quả không tưởng khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

cấm vĩnh viễn bóng đá Trung Quốc Chinese Super League Li Tie trừ điểm phạt tiền Chen Xuyuan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo