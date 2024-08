Bóng đá Việt Nam: Từ nghịch lý đến phi lý

Phi lý giá chuyển nhượng cầu thủ chỉ tồn tại và phát triển ở môi trường bóng đá Việt Nam, khác rất xa so với bóng đá thế giới khi đồng tiền luôn tương xứng với tài năng và sự cống hiến. Đó là lý do vì sao cầu thủ Việt Nam không được các CLB nước ngoài quan tâm (do chưa đủ tài năng), nếu có quan tâm thì cũng chỉ trả đúng giá trị thật.

Người thì không có tiền dù chỉ để duy trì CLB hoạt động; người thì dùng tiền phá giá cầu thủ, làm bóng đá không bền vững. Điều đó dẫn đến tình trạng: Các CLB mất khả năng cân đối tài chính khi tiền bán vé, bản quyền truyền hình thu chưa đủ bù chi.

Người ngoài còn dễ dàng nhận thấy điều đó, huống chi là VFF, VPF - 2 tổ chức điều hành bóng đá Việt Nam?