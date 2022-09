Diễn ra cùng ngày, CLB Long An với lợi thế được thi đấu trên sân nhà đã giành chiến thắng đậm 6-2 khi tiếp đón "tân binh" Phù Đổng. Kết quả này giúp thầy trò HLV Ngô Quang Sang kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 7, tạm đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 20 điểm sau 14 vòng đấu.



Trải qua 14 vòng đấu tại Giải Hạng nhất quốc gia 2022, 2 đại diện của bóng đá vùng đồng bằng sông Cửu Long là CLB Long An và CLB Cần Thơ đã gần như không còn cơ hội tranh 2 suất thăng hạng V-League. Khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng với Long An là 8 điểm, trong khi với Cần Thơ đã lên đến 11 điểm.

Nợ lương cầu thủ, CLB Cần Thơ (áo xanh) đang đối mặt nguy cơ tan rã vào cuối mùa giải 2022. Ảnh: VPF

Về lý thuyết, Long An và Cần Thơ vẫn có cơ hội tranh 2 suất thăng hạng V-League bởi Giải Hạng nhất 2022 còn đến 8 vòng nữa mới khép lại. Nhưng với phong độ thi đấu và màn trình diễn hiện tại, 2 đội bóng của đồng bằng sông Cửu Long chỉ đặt mục tiêu trụ hạng là thiết thực nhất.

Kể từ V-League 2009 (trừ năm 2013 không có đội xuống hạng), những đội bóng phải xuống hạng cuối giải đấu đều điền tên các CLB ở miền Nam, lần lượt là: TP HCM, Đồng Tâm Long An, Đồng Tháp, An Giang, Đồng Nai, rồi lại Đồng Tháp, Long An và cuối cùng là Cần Thơ vào năm 2018. Năm 2019 là lần đầu tiên sau 9 năm liền, sân chơi V-League sạch bóng các đại diện bóng đá thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Mùa này, những tưởng bóng đá Cần Thơ sẽ hồi sinh, trở thành ứng viên vô địch Giải Hạng nhất quốc gia sau khi được đầu tư mạnh mẽ về tài chính và nhân lực. Đội bóng Tây Đô có khởi đầu không tệ khi bất bại 7 vòng đấu ở giai đoạn lượt đi và có những thời điểm nằm trong nhóm 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng Giải Hạng nhất 2022.

Nhưng giờ đây, cầu thủ Cần Thơ đang bị nợ lương tháng 7 và 8. Ngoài ra, tiền thưởng 4 trận thắng trong mùa giải 2022 (theo thỏa thuận 300 triệu đồng/ trận) vẫn chưa được giải ngân, vài trường hợp chưa được hoàn trả phí "lót tay" (chi phí ký hợp đồng trong bóng đá chuyên nghiệp) đợt hai như đã cam kết từ đầu.

Nếu không sớm giải quyết triệt để vụ việc này, khả năng cao cầu thủ Cần Thơ sẽ không thi đấu để đòi quyền lợi và tương lai của bóng đá Tây Đô có thể phải nhận cái kết như Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, Đồng Nai hay Quảng Ninh… Trong các đội bóng thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, Long An tạm có sự ổn định ở các tuyến nhưng đội bóng này cũng đang thi đấu với mục tiêu trụ hạng.