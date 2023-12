Bỗng dưng bị điếc đột ngột là bệnh gì?

ThS-BS HỒ NGỌC LỢI, Phòng khám Nhi - Tiêm ngừa - Bệnh viện ĐH Y Dược (TP HCM), trả lời: Gần đây, một số bệnh viện tại TP HCM, đặc biệt là bệnh viện nhi, chuyên khoa tai mũi họng ghi nhận tình trạng trẻ em bị điếc đột ngột tăng gấp 3 lần so với định kỳ trước đây. Đây là tình trạng báo động cần phòng ngừa, điều trị cho trẻ, tránh biến chứng đáng tiếc.



Điếc đột ngột có thể gặp cả người lớn, kéo dài trong thời gian ngắn từ vài giờ đến vài ngày. Có nhiều nguyên nhân gây ra, thông thường là vô căn không rõ. Nếu có nguyên nhân xác định được thì có thể do trẻ bị áp lực học tập dẫn đến tình trạng co thắt mạch máu nuôi ở vùng tai. Hoặc do cảm lạnh, nhiễm siêu vi dẫn tới co thắt, viêm nhiễm mạch máu vùng này làm cho âm thanh truyền đi khó dẫn truyền và tiếp nhận được.

Cha mẹ cần theo dõi sát những biểu hiện của con trẻ mỗi khi con có dấu hiệu nghe kém. Để ý xem con có thường xuyên ngoáy tai hay để sát tai về hướng cha mẹ mỗi khi muốn lắng nghe. Chú ý đến việc những dị vật vô tình rơi vào tai trẻ khiến tai có dịch hoặc máu.

Để phòng tránh trẻ bị điếc đột ngột, cha mẹ không nên để con tắm nước lạnh, thức khuya học bài. Thay vào đó, cần sắp xếp lịch học và thời gian nghỉ ngơi cho con tại nhà hợp lý, không để con căng thẳng, áp lực học hành. Đối với trẻ nhỏ, cần quan sát con trong tầm mắt, không để trẻ để dị vật vào trong tai.