Sức khỏe

Bỗng dưng mất thính lực

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO

Nguy cơ điếc đến từ thói quen nghe nhạc qua tai nghe, chơi điện tử, tiếp xúc âm thanh quá cỡ ở các điểm giải trí

Chị N.T.H (32 tuổi, ở Đồng Nai) đang bình thường bỗng tai bị ù, không nghe rõ. Trước đó, chị không bị chấn thương vùng đầu cổ cũng như không có bệnh nền.

Đột ngột khởi phát

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM, qua kiểm tra, đo thính lực đồ, bác sĩ chẩn đoán chị H. bị điếc đột ngột, nhập viện điều trị.

Ngoài việc dùng thuốc, chị H. được bố trí chế độ nghỉ ngơi yên tĩnh, tạm tránh áp lực công việc, môi trường bên ngoài. Sau 5 ngày điều trị, kết quả bệnh tiến triển khá tốt, từ nghe kém chuyển dần sang trung bình.

Anh V.T.T.V (25 tuổi, ở TP HCM) nhập viện vì đột ngột nghe kém, ù tai 2 tuần không chuyển biến, tiền căn không bị chấn thương đầu. Cách chữa trị cũng nội trú, cho nghỉ ngơi, tránh áp lực bên ngoài xã hội, uống thuốc và tạm phục hồi thính lực 5 ngày sau đó.

BSCKII Nguyễn Đức Phú, Phó Khoa Tai - Tai Thần kinh Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM, cho biết 2 năm vừa qua, bệnh viện tiếp nhận điều trị nội trú cho 1.769 bệnh nhân điếc đột ngột chưa rõ nguyên nhân, trong đó 23% người độ tuổi từ 12 đến 35. Phần lớn bị điếc đột ngột khởi phát mà không rõ nguyên nhân cụ thể, còn lại một số nguyên nhân do nhiễm virus, bệnh lý mạch máu, chấn thương sọ não, chấn thương âm thanh lớn, nhiễm độc, bệnh lý tự miễn và một số bệnh lý rối loạn chuyển hóa, nguyên nhân sau ốc tai khác…

Bỗng dưng mất thính lực - Ảnh 1.

Bệnh nhân nội soi tai tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM

Mối nguy từ chơi game, nghe nhạc

Theo PGS-TS-BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM, dù chưa có số liệu thống kê chính xác về việc giảm thính lực do tiếp xúc với tiếng ồn lớn từ việc chơi game điện tử hay tham gia các sự kiện âm nhạc ở người trẻ. Tuy nhiên, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính có hơn 1 tỉ người trẻ trên toàn cầu đang có nguy cơ mất thính lực do tiếp xúc với âm thanh giải trí, có thể phòng tránh được. Bên cạnh đó, khoảng 40% người trong độ tuổi từ 12 đến 35 tại các quốc gia có thu nhập trung bình và cao thường xuyên tiếp xúc với mức âm thanh gây hại tại các địa điểm giải trí. Trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương, do ngưỡng chịu đựng âm thanh thấp hơn và ngày càng quan tâm nhiều hơn đến trò chơi điện tử.

WHO cảnh báo âm thanh vượt quá 85 decibel trong thời gian dài có thể gây hại cho thính giác. Trong khi đó, nhiều thiết bị cá nhân hiện nay có thể phát âm thanh lên tới 100-110 decibel, đặc biệt khi sử dụng tai nghe nhét tai trong môi trường ồn ào. Việc mở âm lượng để át âm thanh xung quanh khiến tai chịu áp lực lớn hơn mức an toàn.

Không chỉ nghe nhạc, chơi game điện tử với tai nghe cũng là một yếu tố nguy cơ đáng báo động. Âm thanh trong game thường có nhiều hiệu ứng đột ngột, cường độ cao và kéo dài liên tục khiến tai không có đủ thời gian nghỉ ngơi. Lâu dần, người sử dụng có thể gặp các dấu hiệu như ù tai, nghe kém, cảm giác tai bị đầy hoặc khó tập trung khi nghe trong môi trường có nhiều tiếng ồn.

Các chuyên gia khuyến cáo việc mất thính lực ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Ở cấp độ cá nhân, người bệnh gặp những hạn chế về khả năng giao tiếp và hoạt động ngôn ngữ, ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng nhận thức, dẫn đến cô lập xã hội, cảm giác cô đơn và kỳ thị. Bên cạnh đó, việc nghe kém làm người bệnh gặp khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục và cơ hội việc làm cũng như có những tác động xấu đến xã hội và nền kinh tế.

"Mất thính lực do tiếng ồn là hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu mỗi người thay đổi hành vi từ những điều nhỏ nhất. Bảo vệ đôi tai không đồng nghĩa với việc từ bỏ giải trí mà là học cách giải trí an toàn và có kiểm soát" - BS Minh lưu ý thêm. 

Nguyên tắc âm thanh "60-60"

Theo giới chuyên môn, người trẻ thường xuyên tiếp xúc với âm thanh nên kiên trì nguyên tắc "60-60" trong khi nghe MP3. Đây là phương pháp bảo vệ thính lực đã được quốc tế công nhận, có nghĩa là khi nghe nhạc bằng tai nghe, âm lượng tối đa không vượt quá 60% âm lượng lớn nhất, thời gian nghe liên tục không vượt 60 phút. Bên cạnh đó, tốt nhất chọn tai nghe đeo bởi vì mức phương hại của nó ít hơn so với tai nghe trong ống tai.

Ngoài ra, ăn uống phải hợp lý, chú ý luyện tập sức khỏe. Các loại vitamin B1, B2, B6 và vitamin C có thể bảo vệ tế bào thính giác, lương thực thô, các loại thịt nạc, trứng, rau quả tươi cũng rất bổ ích cho thính lực. Hiện nay, nhịp sống của con người đều rất khẩn trương, sức ép lớn nên thường xuyên tập thể dục, luôn giữ cho tinh thần vui vẻ. Những người thường xuyên dùng tai nghe, nếu xuất hiện triệu chứng chóng mặt, đau tai… cần phải tạm ngừng sử dụng tai nghe, nếu xuất hiện triệu chứng ù tai hoặc thính lực suy giảm, cần phải đi khám ngay.


