Brasil Nguyễn: Từ ca nhạc sĩ, diễn viên đến blogger du lịch xác lập kỷ lục Guiness

Travel blogger dưới 30 tuổi, đi 100 quốc gia trong 2 năm là ai?

Brasil Nguyễn: Từ ca nhạc sĩ, diễn viên đến travel blogger xác lập kỷ lục Guiness

Đang là một diễn viên, nhà làm nhạc được nhiều người chú ý, Brasil Nguyễn bất ngờ rẽ hướng sang làm travel blogger. Ở lĩnh vực này, anh nhanh chóng gặt hái được thành quả nhiều người mơ ước.

Brasil Nguyễn tên thật là Nguyễn Nam Hiếu (sinh năm 1995) theo học khoa Lý luận - Sáng tác – Chỉ huy của Nhạc viện TP HCM. Anh từng tham gia các cuộc thi Vietnam Idol 2023 (top 24), The X-Factor (vòng tranh đấu), Sing my song mùa 2 (đoạt giải Bài hát hay nhất), Học viện ngôi sao mùa 2 (top 18), The Debut mùa 1…

Brasil Nguyễn từng phát hành khá nhiều album như: Chuyện kể riêng tôi một mình (2013), Khung cửa sổ khép kín (2014), Mùa Giáng sinh duy nhất (2016), Chẳng phấn son (2018), XMAS vắng em (2022), Chẳng giống Giáng sinh, 10 độ C…

Và khi hợp tác cùng Sơn Tùng M-TP thực hiện "Không phải dạng vừa đâu", Brasil Nguyễn được nhiều người biết đến. Brasil Nguyễn chính là người sản xuất nhiều hit của nam ca sĩ gốc Thái Bình như: Không phải dạng vừa đâu, Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần, Buông đôi tay nhau ra…

Brasil Nguyễn là người làm nhạc

Ngoài Sơn Tùng M-TP, Brasil Nguyễn còn hợp tác với Hồ Ngọc Hà (ca khúc Chỉ là), nhóm 365 (Ayyo, I love you), Ưng Hoàng Phúc (Muốn nói lời yêu em), Bích Phương (Sâu trong em), Soobin Hoàng Sơn, Đan Trường , Tiên Tiên, Phạm Đình Thái Ngân…

Brasil cũng viết nhạc quảng cáo cho các nhãn hàng như Điện máy xanh, Thế giới di động, trà xanh Tplus, bột giặt OMO, Comfort, Ovaltine, Latacyd… Hay nhạc phim cho: Yêu anh, em dám không (2013), Chờ em đến ngày mai (2016), Cô Ba Sài Gòn (2017), Chàng vợ của em (2018), Trai đô đớp thính (2020)…

Brasil Nguyễn tham gia diễn xuất với sự dẫn dắt của danh hài Minh Nhí. Brasil Nguyễn từng đảm nhận vai nam chính - Ngự Lâm của vở diễn "Thử guốc thử lòng" do nghệ sĩ Thanh Thủy đạo diễn, diễn chung với NSƯT Minh Nhí, Trung Dân, Đình Toàn, Trịnh Minh Dũng…

Tham gia phim điện ảnh "Hoàng tử lọ lem" đóng chung với Mi Du và Yanbi; phim sitcom "Oan gia bùm chéo" (đạo diễn Quốc Thuận); "Chuyến đi của năm 2018"; "Trai đô đớp thính", "Gia đình ngũ quả"…

Brasil cho biết thu nhập của anh khoảng 5.000 đến 6.000 USD/tháng. Công việc tốt, thu nhập ổn nhưng 2020, Brasil Nguyễn tuyên bố giải nghệ.

Xác lập kỷ lục Guiness ở lĩnh vực travel blogger

Brasil Nguyễn quyết định giải nghệ khi đang ở đỉnh cao

Sau khi giải nghệ, Brasil Nguyễn từng thấy chênh vênh. Anh nói: "Tôi vẫn thích âm nhạc nhưng không theo nữa. Tôi giải nghệ và mở quán ăn, bán cà phê. Tôi tự đi ship cho từng người nhưng công việc quá vất vả lại không thuận buồm xuôi gió nên tôi dừng lại và mất 8 tháng thất nghiệp".

Trong lúc nhàn rỗi, anh chàng quay video review chơi chơi về những nơi mình đi, những địa điểm mình đến, ăn uống hay là những đồ dùng thường ngày như cặp táp, áo thun… Nào ngờ những video này của anh nhận được sự tương tác, ủng hộ của nhiều người khi liên tục lên xu hướng trên kênh Tiktok Brasil Nguyễn.

Anh tìm thấy định hướng mới ở công việc travel blogger

Sau chuyến đi quay clip quảng bá cho một du thuyền du lịch xuyên quốc gia, nhận được quá nhiều sự yêu thích của mọi người, Brasil nhận ra trở thành travel blogger chính là định hướng mới của bản thân.

"Lúc đó, tôi bắt đầu nghiêm túc với công việc này, tút tát lại nhan sắc để lên hình đẹp hơn"- travel blogger sinh năm 1995 cười nói. Brasil từng sở hữu kênh Tiktok có 800.000 follow, song do bảo mật không tốt, kênh bị mất. Không nản lòng, Brasil Nguyễn dày công xây dựng lại một kênh mới và hiện tại đang có hơn 500.000 người follow.

Brasil Nguyễn sống tốt với mới

Brasil Nguyễn trở thành travel blogger được yêu thích

Brasil Nguyễn không chỉ sống tốt với công việc này, mua nhà mua xe, bất động sản để dành mà còn lập 2 kỷ lục Guiness: "Người Việt Nam đi 100 quốc gia trong 2 năm dưới 30 tuổi" và "Người Việt Nam đã kiếm thu nhập bằng công việc sáng tạo nội dung thể thao du lịch tại nước ngoài".

Tính đến thời điểm hiện tại, Brasil Nguyễn đã đặt chân tới 118 quốc gia. Một con số cực kỳ đáng nể nhưng anh chàng lại khiêm tốn cho rằng, mình vẫn đang trên con đường học hỏi nhiều bậc tiền bối đi trước như Khoai Lang Thang, Đặng Đăng Khoa…

"Tôi nghĩ có nhiều người giỏi hơn mình, ví dụ như anh Khoai Lang Thang, Đỗ Kim Phúc, Trần Đặng Đăng Khoa… Và tôi vẫn đang trên đường học hỏi họ"- anh nói.