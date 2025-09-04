Tối 4-9, Sở Y tế TP HCM cho biết đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC).



Lãnh đạo ngành Y tế TP HCM trao quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc HCDC

Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc HCDC đã được công bố và trao cho các nhân sự chủ chốt. BS.CK2 Nguyễn Hồng Tâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc HCDC cùng 7 Phó Giám đốc gồm: ThS-BS Nguyễn Kiều Uyên; ThS-BS Lê Hồng Nga; BS.CK1 Nguyễn Ngọc Thuỳ Dương; TS Vũ Xuân Đán; BS.CK2 Ngô Hồng Quang; BS.CK2 Nguyễn Văn Lên; BS.CK2 Hà Văn Thanh.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho biết đây là bước ngoặt lớn của ngành y tế trong việc kiện toàn tổ chức, hướng đến xây dựng một trung tâm kiểm soát bệnh tật có năng lực mạnh mẽ, chuyên sâu, sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ y tế dự phòng cho một TP mới, năng động và đang phát triển thành siêu đô thị.

Ông cũng ghi nhận tinh thần phối hợp tốt giữa các đơn vị trong thời gian chuẩn bị hợp nhất, đồng thời cam kết Sở Y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ về chế độ, chính sách để HCDC sớm ổn định và phát triển bền vững.

Đại diện Ban Giám đốc mới, BSCK2 Nguyễn Hồng Tâm cho biết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

BSCK2 Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc HCDC phát biểu tại buổi lễ

Theo BS Tâm, trong bối cảnh TP HCM được định hướng phát triển thành siêu đô thị, là trung tâm kinh tế - tài chính của khu vực thì công tác đảm bảo an ninh y tế, trong đó có phòng chống dịch hiệu quả, là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm góp phần giữ cho TP bình yên để phát triển.

Ông cũng cam kết xây dựng HCDC trở thành một tập thể đoàn kết, dân chủ, chuyên nghiệp và đủ năng lực phục vụ công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân.