HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

BS.CK2 Nguyễn Hồng Tâm được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc HCDC

Hải Yến

(NLĐO) - PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho biết đây là bước ngoặt lớn của ngành y tế TP HCM trong việc kiện toàn tổ chức

Tối 4-9, Sở Y tế TP HCM cho biết đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC).

BS.CK2 Nguyễn Hồng Tâm được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc HCDC- Ảnh 1.

Lãnh đạo ngành Y tế TP HCM trao quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc HCDC

Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc HCDC đã được công bố và trao cho các nhân sự chủ chốt. BS.CK2 Nguyễn Hồng Tâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc HCDC cùng 7 Phó Giám đốc gồm: ThS-BS Nguyễn Kiều Uyên; ThS-BS Lê Hồng Nga; BS.CK1 Nguyễn Ngọc Thuỳ Dương; TS Vũ Xuân Đán; BS.CK2 Ngô Hồng Quang; BS.CK2 Nguyễn Văn Lên; BS.CK2 Hà Văn Thanh.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho biết đây là bước ngoặt lớn của ngành y tế trong việc kiện toàn tổ chức, hướng đến xây dựng một trung tâm kiểm soát bệnh tật có năng lực mạnh mẽ, chuyên sâu, sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ y tế dự phòng cho một TP mới, năng động và đang phát triển thành siêu đô thị.

Ông cũng ghi nhận tinh thần phối hợp tốt giữa các đơn vị trong thời gian chuẩn bị hợp nhất, đồng thời cam kết Sở Y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ về chế độ, chính sách để HCDC sớm ổn định và phát triển bền vững.

Đại diện Ban Giám đốc mới, BSCK2 Nguyễn Hồng Tâm cho biết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

BS.CK2 Nguyễn Hồng Tâm được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc HCDC- Ảnh 2.

BSCK2 Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc HCDC phát biểu tại buổi lễ

Theo BS Tâm, trong bối cảnh TP HCM được định hướng phát triển thành siêu đô thị, là trung tâm kinh tế - tài chính của khu vực thì công tác đảm bảo an ninh y tế, trong đó có phòng chống dịch hiệu quả, là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm góp phần giữ cho TP bình yên để phát triển.

Ông cũng cam kết xây dựng HCDC trở thành một tập thể đoàn kết, dân chủ, chuyên nghiệp và đủ năng lực phục vụ công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân.

HCDC hiện là đơn vị chuyên môn đầu ngành, trực thuộc sự chỉ đạo toàn diện của Sở Y tế TP HCM, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thành phố và các khu vực liên kết.

Trong thời gian chuyển giao tổ chức, nhân sự và tài chính, các hoạt động chuyên môn tại HCDC vẫn được duy trì liên tục, đảm bảo không để xảy ra gián đoạn trong công tác y tế dự phòng.

Tin liên quan

Số ca mắc sởi tăng, HCDC tiêm vắc-xin cho nhân viên y tế

Số ca mắc sởi tăng, HCDC tiêm vắc-xin cho nhân viên y tế

Ngày 22-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết trước tình hình số ca mắc bệnh sởi đang gia tăng, nhằm bảo đảm an toàn trong công tác tiếp xúc, điều tra xử lý ổ dịch tại cộng đồng,

HCDC thông tin nhanh về hàng chục học sinh nghỉ học bất thường

(NLĐO) - Liên quan đến thông tin về việc hàng chục học sinh của Trường tiểu học Nguyễn Hiền (phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM) nghỉ học bất thường, HCDC đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra dịch tễ để tìm nguyên nhân.

HCDC khuyến cáo một số bệnh thường gặp ngày Tết

(NLĐO) - Những bữa tiệc chúc mừng và những chuyến du lịch thường làm tăng thêm chút "đậm đà" trong những ngày Tết, nhưng cũng là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ mắc một số bệnh.

Trung tâm kiểm soát Trung tâm kiểm soát bệnh tật Phó giám đốc giữ chức vụ bổ nhiệm lãnh đạo HCDC phòng chống dịch sở y tế ngành y tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo