“Bữa ăn học đường” nâng cao dinh dưỡng, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Trong những năm gần đây, câu chuyện về dinh dưỡng học đường không còn dừng lại ở việc "ăn no, ăn đủ" mà đã chuyển sang mục tiêu xa hơn: ăn đúng, ăn khoa học và hình thành lối sống lành mạnh, tích cực cho trẻ ngay từ những ngày đầu trên ghế nhà trường. Tại Việt Nam, Dự án Bữa ăn học đường do Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế triển khai từ năm 2017 đang trở thành một mô hình tiêu biểu, góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ thông qua thực đơn cân bằng dinh dưỡng", và giáo dục dinh dưỡng để trẻ hình thành thói quen ăn uống lành mạnh. Hơn thế nữa, Dự án còn chú trọng đến nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.

Phần mềm thực đơn của Dự án Bữa ăn học đường tại website www.buaanhocduong.com.vn

Nền tảng từ bữa ăn cân bằng dinh dưỡng

Một trong những nội dung cốt lõi của Dự án là Phần mềm "Xây dựng Thực đơn Cân bằng Dinh dưỡng", cung cấp ngân hàng hơn 120 thực đơn với trên 360 món ăn không lặp lại, được nghiên cứu, thẩm định kỹ lưỡng để đảm bảo phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của học sinh tiểu học. Phần mềm còn hỗ trợ các trường tự lên thực đơn mới cân bằng hàm lượng dinh dưỡng theo nhu cầu khuyến nghị, đồng thời quản lý nguyên liệu thực phẩm của thực đơn hằng ngày.

Không chỉ xây dựng thực đơn, Dự án còn thúc đẩy mô hình "Bếp ăn mẫu một chiều" theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tối ưu quy trình chế biến và nâng cao hiệu quả vận hành tại nhà trường. Đáng chú ý, Chương trình giáo dục dinh dưỡng "3 phút thay đổi nhận thức" thông qua Áp phích và các Video của Dự án giúp học sinh hiểu về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, từ đó hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, đa dạng thực phẩm từ các nhóm chất.

Chương trình giáo dục dinh dưỡng "3 phút thay đổi nhận thức" trước giờ ăn trưa

Đến nay, Dự án đã được triển khai tại hơn 4.400 trường tiểu học trên toàn quốc, mang lại lợi ích cho hơn 2,4 triệu học sinh cả nước.

Quầy buffet rau: bổ sung chất xơ và vi chất

Một trong những thách thức phổ biến trong dinh dưỡng học đường là làm sao để trẻ ăn đủ rau xanh. Thực tế cho thấy nhiều học sinh có xu hướng không thích ăn rau trong bữa ăn, dẫn đến thiếu chất xơ và vi chất cần thiết.

Hiểu được thực trạng này, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã triển khai sáng kiến Quầy buffet rau với các thực đơn rau phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và từng bước mở rộng tại các trường. Thay vì phục vụ rau trong khay cơm theo cách truyền thống, Quầy buffet rau cho phép học sinh tự lựa chọn và phục vụ món rau trong giờ ăn trưa tại trường, từ đó tạo sự hứng thú, giúp các em chủ động hơn trong việc ăn rau. Ngoài lợi ích dinh dưỡng, Quầy buffet rau còn lồng ghép yếu tố giáo dục: rèn luyện thói quen xếp hàng, tự phục vụ và văn hóa ứng xử trong cộng đồng cho các em.

Học sinh hào hứng với Quầy buffet rau tại trường trong giờ ăn trưa

Không chỉ mang đến các thực đơn được bổ sung khẩu phần rau xanh ngon miệng tại trường cho học sinh, Công ty Ajinomoto Việt Nam còn chia sẻ các thực đơn rau đến phụ huynh để áp dụng tại gia đình. Sáng kiến đã ghi nhận các tín hiệu tích cực, học sinh chủ động và hào hứng hơn với việc ăn rau mỗi ngày.

Từ dinh dưỡng đến ý thức bảo vệ môi trường

Hướng đến mục tiêu xây dựng nền tảng kiến thức và tạo thói quen thực hành phân loại, thu gom, giảm thiểu rác thải nhựa cho học sinh tại trường học và gia đình, Ajinomoto Việt Nam tiếp tục triển khai Mô hình "Trường học xanh - Thực hiện thu gom và giảm thiểu rác thải nhựa". Một số nội dung trọng điểm của Mô hình bao gồm:

1. Triển khai giáo dục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của học sinh, thông qua chuỗi video thuộc Mô hình.

2. Thực hành mô hình phân loại, thu gom "rác thải nhựa có thể tái chế" đặt tại sân trường.

3. Triển khai tập huấn cho giáo viên - cán bộ và học sinh toàn trường hướng dẫn vận hành hiệu quả Mô hình thu gom "rác thải nhựa có thể tái chế".

4. Hằng tuần, khuyến khích giáo viên và học sinh cùng nhau thực hành các chủ đề về bảo vệ môi trường, điển hình như "ngày nói không với rác thải nhựa" "ngày hạn chế sử dụng các vật phẩm từ nhựa"...

5. Nhà trường tổ chức "Ngày Hội STEM" - Khuyến khích tái sử dụng rác thải nhựa thành các vật dụng hữu ích và "Ngày hội thu gom rác thải nhựa" để phân loại và tái chế đúng cách.

Mô hình "Trường học xanh - Thực hiện thu gom và giảm thiểu rác thải nhựa"

Mô hình không chỉ góp phần xây dựng môi trường học đường xanh - sạch - đẹp mà còn giúp học sinh hình thành ý thức bảo vệ môi trường; đồng thời cũng tạo ra sự kết nối giữa nhà trường - học sinh - gia đình, khi các em mang những kiến thức và thói quen tốt về nhà, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.