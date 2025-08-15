Bữa cơm nhà nhanh gọn, trọn vị với Co.op Ready

Tiện lợi, dinh dưỡng và đậm đà hương vị Việt là những ưu điểm giúp Co.op Ready chinh phục vị giác và thị hiếu của người tiêu dùng, đặc biệt là cư dân các đô thị lớn.

Không phải lúc nào mọi người cũng có thời gian để chuẩn bị một bữa cơm tươm tất. Giữa guồng quay công việc, học hành, chăm sóc con cái, nhiều người đã tìm đến những giải pháp tiện lợi nhưng vẫn bảo đảm dinh dưỡng. Trong đó, dịch vụ Co.op Ready đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình.

Bữa ăn tiện lợi mang hồn cốt "cơm nhà"

Co.op Ready cung cấp đa dạng món ăn chế biến sẵn, từ món kho, xào, canh đến các món nướng, hấp, salad... Tất cả đều được chế biến theo công thức chuẩn, đóng gói vệ sinh và có thể dùng ngay hoặc hâm nóng nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại.

Chị Nguyễn Thanh Thảo (ngụ phường Tân Thới Hiệp, TP HCM) cho biết đi làm về muộn nên phần lớn bữa tối trong tuần là mua đồ ăn sẵn hoặc ăn tiệm. Từ ngày ăn thử các món nấu chín và sơ chế ở siêu thị Co.opmart gần nhà, chồng con chị đều khen hợp khẩu vị, nên chị thường chịu khó ghé siêu thị mua. "Ngày nào về sớm một chút thì mua đồ sơ chế về nấu, ngày nào về trễ hoặc không siêng thì mua đồ ăn sẵn, đem về nhà hâm nóng là cả nhà có bữa ăn ngon miệng, đầy đủ món. Thời gian tiết kiệm được tôi dành cho con và nghỉ ngơi" - chị Thảo nói.

Do có nhiều năm phục vụ nhóm hàng sơ chế và nấu chín, Co.op Ready không chỉ sở hữu thực đơn phong phú, đa dạng mà còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng và khẩu vị. Các món ăn được chế biến từ nguyên liệu tươi, chọn lọc từ hệ thống cung ứng của Saigon Co.op, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, thực đơn được thay đổi thường xuyên theo mùa, giúp khách hàng không bị nhàm chán.

Một điểm cộng lớn là Co.op Ready vẫn giữ được cảm giác "cơm nhà" dù là món chế biến sẵn. Nhiều món ăn quen thuộc với người Việt như cá kho tộ, thịt kho trứng, canh chua cá lóc, gà kho gừng… được chế biến vừa miệng, không quá công nghiệp.

Co.op Ready cung cấp đa dạng món ăn quen thuộc với bữa cơm nhà

Anh Trần Quốc Duy (ngụ phường Tân Hưng, TP HCM) kể: "Lúc đầu tôi nghĩ đồ ăn chế biến sẵn sẽ giống đồ ăn nhanh nhưng ăn thử thì thấy khác hẳn. Món canh chua của Co.op Ready làm y như mẹ tôi nấu, vừa vị miền Nam vừa thơm mùi rau tươi. Giờ vợ chồng tôi thường mua sẵn vài món để trong tủ lạnh vì siêu thị đóng gói tiện lợi, dễ bảo quản, có thể dùng ngay sau vài phút hâm nóng, rất tiện cho bữa trưa ở công ty hoặc bữa tối gọn nhẹ cuối ngày".

Sự tiện lợi của Co.op Ready không chỉ nằm ở việc "ăn ngay", mà còn ở khả năng kết hợp linh hoạt. Người tiêu dùng có thể mua một vài món chính từ Co.op Ready, sau đó tự nấu thêm món canh hay xào nhanh để hoàn thiện bữa cơm. Nhờ đó, vừa tiết kiệm thời gian vừa vẫn có sự tham gia của các thành viên trong việc chuẩn bị bữa ăn. Nhiều gia đình đang áp dụng cách mua "thực đơn trọn tuần" của Co.op Ready, tức là chọn đủ món sơ chế sẵn cho cả tuần rồi bảo quản lạnh. Mỗi ngày chỉ cần hâm nóng, kết hợp thêm rau quả tươi là có ngay bữa ăn hoàn chỉnh.

Xu hướng tiêu dùng hiện đại

Theo đại diện Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op), nhu cầu sử dụng thực phẩm chế biến sẵn tại TP HCM đang tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm khách hàng là nhân viên văn phòng, gia đình trẻ và người cao tuổi sống độc lập. Co.op Ready được thiết kế để phục vụ nhóm khách hàng này nhưng đồng thời vẫn giữ tiêu chí an toàn, tươi ngon và giá cả hợp lý nhờ tận dụng lợi thế chuỗi cung ứng hàng hóa sẵn có.

Hiện nay, nhóm sản phẩm thuộc Co.op Ready hiện diện tại hầu hết các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, cửa hàng Co.op Food và kênh mua sắm trực tuyến... Khách hàng có thể chọn mua trực tiếp hoặc đặt hàng qua ứng dụng để giao tận nhà. Việc này đặc biệt hữu ích trong những ngày mưa hoặc khi gia đình không muốn ra ngoài.

"Siêu thị ngày càng đa dạng mặt hàng thực phẩm từ sơ chế đến nấu chín, đông lạnh, có nhiều món ăn thông dụng trong bữa cơm gia đình với chất lượng cao, giá thành hợp lý. Đây luôn là nhóm hàng kinh doanh chủ lực, các siêu thị trong hệ thống Saigoon Co.op nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng tăng cao của người tiêu dùng" - đại diện Saigon Co.op thông tin.

Theo đó, thời gian tới Saigon Co.op cho biết sẽ mở rộng thực đơn Co.op Ready với nhiều món mới, kết hợp hương vị Việt và quốc tế, đồng thời tăng cường các lựa chọn tốt cho sức khỏe như món ít dầu mỡ, ít muối, giàu chất xơ.