Bức tranh lụa đoạt giải thưởng năm 2025

Giải thưởng Mỹ thuật TP HCM: Vinh danh tác phẩm tiêu biểu và ươm mầm tài năng nghệ thuật!

Bức tranh đoạt giải nhất tranh lụa 2025

Giải thưởng Mỹ thuật là hoạt động thường niên của Hội mỹ thuật TP HCM nhằm động viên tinh thần lao động sáng tạo nghệ thuật của tác giả và biểu dượng những tác phẩm tiêu biểu dành cho các chất liệu trong lĩnh vực mỹ thuật.

Giải thưởng năm 2025 dành cho Tranh Lụa nhằm tôn vinh và phát huy thế mạnh của chất liệu truyền thống trong hoạt động của ngành Hội họa. Giải thưởng Mỹ thuật dành cho tranh Lụa để động viên tinh thần lao động sáng tạo nghệ thuật với chất liệu truyền thống đã có thời gian mai một. Nay được sự quan tâm của các bạn yêu thích chất liệu này đã sáng tác và làm mới loại hình nghệ thuật qua xử lý kỹ thuật và góp phần đáng kể vào các triển lãm của những năm gần đây.

Bức tranh Trẻ măng đoạt giải nhì

Giải thưởng Mỹ thuật 2025: 7 tác phẩm tranh lụa “vàng” chinh phục khán giả!

Tác phẩm đoạt giải ba

Tác phẩm đoạt giải ba

Việc trao giải thưởng nhằm đánh giá cao những tác phẩm tiêu biểu về chất lượng và nội dung qua các thứ hạng theo kế hoạch hoạt động năm 2025. Có 163 tranh của 116 tác giả gởi tham dự, qua vòng 1 Hội đồng đã sơ chọn để trưng bày trong triển lãm với 114 tranh của 89 tác giả.

Ba tác phẩm được trao giải khuyến khích

Ban tổ chức đã chọn 7 tác phẩm trong Triển lãm Tranh Lụa để trao giải thưởng mỹ thuật 2025 gồm, giải nhất thuộc về bức tranh Em/me của tác giả Lê Thị Quế Hương. Giải nhì thuộc về bức Trẻ măng của Trần Lữ Thanh Thanh, bức tranh Chạng vạng của tác giả Vũ Trần Anh Nguyên và bức tranh Chín mươi của Lê Thị Anh Yến đồng giải ba. 3 giải khuyến khích được trao cho các tác phẩm Hạnh phúc ngư phủ của Huỳnh Thị Kim Tiến, Dư âm nhạc của Phạm Long Thủy Trúc và Ấn tượng phương Nam của Nguyễn Đăng Khoát.