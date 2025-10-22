HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bức xúc vì phó hiệu trưởng cho học sinh dừng tiết học để... quét rác giữa trời nắng

Đức Anh

(NLĐO) - Phụ huynh Trường THCS Ân Thạnh ở Gia Lai bức xúc khi Phó hiệu trưởng yêu cầu dừng tiết học, cho học sinh ra sân quét rác giữa trời nắng.

Ngày 22-10, ông Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh (xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai), xác nhận sự việc nói trên và cho biết nhà trường đã họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau phản ánh của phụ huynh về việc Phó hiệu trưởng Phạm Minh Trung đã yêu cầu nhiều lớp dừng tiết học giữa chừng.

Bức xúc vì phó hiệu trưởng cho học sinh dừng tiết học để... quét rác - Ảnh 1.

Trường THCS Ân Thạnh, nơi xảy ra sự việc

Theo phản ánh, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 2-10, khi học sinh các lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Phạm Minh Trung bất ngờ vào lớp yêu cầu giáo viên dừng dạy, cho học sinh ra sân quét dọn vì khu vực trực nhật buổi sáng của hai lớp này còn rác và lá cây. Ông Trung yêu cầu giáo viên dạy bù vào tiết 5 sáng 6-10, khi cho rằng "nhà trường có quyền điều chỉnh lịch dạy nếu điều kiện học tập chưa đảm bảo".

"Giữa trưa nắng mà bắt các cháu ra sân quét rác, trong khi đang học tiết đầu tiên, là điều rất phản cảm. Dù có muốn nhắc nhở ý thức vệ sinh thì cũng không nên làm như vậy" - một phụ huynh lớp 8A3 bức xúc.

Phụ huynh cũng phản ánh thêm trong một tiết học môn Khoa học tự nhiên của lớp 6A1 do cô Hoàng Thị Bích Hạnh giảng dạy, ông Trung đã vào lớp kiểm tra kế hoạch và thiết bị dạy học. Khi phát hiện thiếu đồ dùng, ông lớn tiếng quát và yêu cầu cô Hạnh dừng tiết học, lên văn phòng làm việc.

Hành động này khiến nhiều giáo viên và học sinh cảm thấy căng thẳng, còn phụ huynh thì cho rằng Phó hiệu trưởng đã lạm quyền, ứng xử thiếu chuẩn mực sư phạm.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Dũng cho biết việc yêu cầu học sinh dọn vệ sinh là nhằm nhắc nhở thực hiện nghiêm túc kế hoạch trực nhật và nâng cao ý thức giữ gìn môi trường học đường. "Tuy nhiên, yêu cầu dọn vệ sinh trong giờ học là xử lý chưa khoa học, gây phản cảm. Nhà trường xin nhận trách nhiệm và sẽ rút kinh nghiệm, đảm bảo việc vệ sinh không ảnh hưởng đến giờ học của học sinh" - ông Dũng thừa nhận.

Về việc dừng tiết học lớp 6A1, ông Dũng cho biết theo quy định, nếu điều kiện dạy học không đảm bảo an toàn thì giáo viên được phép tạm ngừng và dạy bù, song cách ứng xử của ông Trung "chưa phù hợp".

"Ông Trung có cách nói hơi to, đôi khi khiến người nghe cảm thấy bị quát, dù không có hành vi xúc phạm. Nhà trường đã họp, góp ý để ông điều chỉnh cách ứng xử nhẹ nhàng, đúng mực hơn" - ông Dũng cho hay.

Tin liên quan

Gia Lai: Phụ huynh bức xúc vì phải đóng nhiều khoản tiền ngoài quy định

Gia Lai: Phụ huynh bức xúc vì phải đóng nhiều khoản tiền ngoài quy định

(NLĐO) – Vào đầu năm học, nhiều trường đã thông báo các khoản đóng góp như dọn vệ sinh, mua cây cảnh… khiến phụ huynh phản ứng.

phó hiệu trưởng rút kinh nghiệm đảm bảo an toàn Khoa học tự nhiên thiết bị dạy học
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo