Bùng nổ hè 2026 với loạt siêu phẩm công nghệ giải trí đỉnh cao tại TTTM Gigamall

Với hàng loạt siêu phẩm thực tế ảo nhập vai, không gian tương tác thế hệ mới cùng các game khám phá kỳ thú, Gigaversal hứa hẹn trở thành điểm đến bùng nổ mọi giác quan, mang lại những trải nghiệm đẳng cấp quốc tế cho giới trẻ và các gia đình ngay trong lòng thành phố.

6 khu vực trải nghiệm độc đáo từ vận động, thể thao công nghệ đến triển lãm nghệ thuật đa giác quan tại công viên công nghệ giải trí đa tầng Gigaversal (thuộc TTTM Gigamall)

Khởi động hành trình thám hiểm đa chiều trong tháng 6

Chuỗi sự kiện mùa hè được chính thức mở màn từ ngày 13-6 tại khu vực Infinity World (tầng 6 Gigamall) với việc ra mắt đồng thời hai tác phẩm tương tác thế hệ mới: Thế giới khủng long tiền sử đưa người chơi ngược dòng thời gian về kỷ nguyên của những sinh vật khổng lồ, và Dạo bước thiên hà mở ra không gian vũ trụ bao la đầy huyền bí.

Infinity World gây ấn tượng với không gian LED đa chiều và các chủ đề trải nghiệm liên tục được cập nhật

Tiếp ngay sau đó, trong cùng một ngày 20-6, Gigaversal tiếp tục làm dậy sóng cộng đồng yêu công nghệ khi đồng thời trình làng game chiến đấu VR độc quyền Đại chiến vùng băng tuyết tại đấu trường Universal Guardians và chính thức tái khởi động vườn thú diệu kỳ Magical Zoo dành riêng cho các gia đình và trẻ nhỏ với những mô hình động vật phát sáng sống động.

Phiên bản "Đại chiến vùng băng tuyết" đưa người chơi bước vào cuộc săn quái vật giữa thế giới băng giá rộng lớn

Thế giới động vật khổng lồ phát sáng và biết cử động trong Magical Zoo dành cho các bé

Cao trào trải nghiệm với những trận chiến nghẹt thở đầu tháng 7

Bước sang tháng 7, sức nóng tại tầng 6 Gigamall càng trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Vào ngày 4-7, Infinity World tiếp tục làm mãn nhãn người xem với hai bộ phim tương tác tràn viền là Đại chiến hành tinh lửa và Thế giới đại dương ánh sáng, mang đến hiệu ứng thị giác đỉnh cao nhờ hệ thống LED đa chiều bao phủ toàn bộ không gian.

Đặc biệt, vào ngày 11-7, siêu phẩm chiến đấu VR nhập vai được mong chờ nhất mùa hè này Đột kích thành phố Cương thi tại khu game Universal Guardians sẽ chính thức lộ diện. Trò chơi ứng dụng công nghệ thực tế ảo đa người chơi (Multiplayer VR), đưa các chiến binh bước vào một trận địa cổ trang đầy ám ảnh, đòi hỏi sự phối hợp đồng đội nghẹt thở để sinh tồn trước làn sóng tấn công của đội quân cương thi di động.

"Đột kích thành phố Cương Thi" sẽ là một chương mới đầy gai góc và hồi hộp hơn bao giờ hết

Đại tiệc công nghệ "Gigaversal Grand Launching" ngày 24-7

Tâm điểm bùng nổ của chiến dịch hè gọi tên ngày 24-7 với sự kiện Gigaversal Grand Launching, ngày hội siêu bom tấn chứng kiến sự ra mắt đồng loạt của loạt mô hình giải trí tương tác và cảm giác mạnh đỉnh cao.

Trong ngày này, khách hàng sẽ được thưởng thức siêu phẩm thực tế ảo ứng dụng công nghệ Immersive Panorama 270° độc quyền Bermuda Adventure: Chuyến tàu bí ẩn, trải nghiệm đua xe VR tốc độ cùng Fast & Furious VR Ride, và dấn thân vào hành trình Thám hiểm không gian tại công nghệ bay siêu thực Fly Over The World.

Đột phá thị giác cùng công nghệ Immersive Panorama 270° tại Chuyến tàu bí ẩn Bermuda Adventure

Không dừng lại ở đó, tháng 7 này còn mang đến chuỗi trò chơi vận động độc đáo như Robot 1 người, 3 người xoay và Nhảy dù 2 người.

Trải nghiệm công nghệ giải trí mới cực hấp dẫn tháng 7 này tại Gigaversal

Để khép lại một mùa hè rực rỡ, vào ngày 8-8, không gian vô cực kỳ ảo Infinity World sẽ tiếp tục tung ra siêu phẩm Đường đua cầu vồng, hoàn thiện hệ sinh thái giải trí đa tầng, đa trải nghiệm độc nhất vô nhị.

Đường đua cầu vồng sẽ chính thức ra mắt tháng 8 này

Các bạn hãy cùng gia đình và bạn bè đến ngay tầng 6 TTTM Gigamall để chinh phục thế giới công nghệ giải trí đỉnh cao này!

THÔNG TIN TRẢI NGHIỆM TẠI KHU GIGAVERSAL - TẦNG 6 GIGAMALL Địa điểm: Tầng 6, TTTM Gigamall, 240-242 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình, TP HCM.

Tầng 6, TTTM Gigamall, 240-242 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình, TP HCM. Website đặt vé trước tại Gigaversal (Gigamall): https://jp-expo.com.vn



https://jp-expo.com.vn Website TTTM Gigamall: https://gigamall.com.vn



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